El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

04/12/2025 - 6:18 am

¿Por qué el riesgo de muerte súbita se dispara entre los jóvenes?

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, de acuerdo con un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS).- La mayoría de las personas con diabetes viven pendientes del azúcar en sangre, de la dieta y de las revisiones rutinarias. Pero hay un riesgo silencioso, mucho menos conocido, que empieza a preocupar a los cardiólogos: la muerte súbita cardíaca en personas que, a menudo, se sienten “aparentemente bien”.

Un gran estudio danés acaba de poner números a ese miedo difuso y apunta a un impacto especialmente duro entre los adultos jóvenes con diabetes tipo uno y tipo dos. Los datos abren muchas preguntas incómodas sobre cuánto recorta realmente la diabetes la esperanza de vida y qué se puede hacer para evitar los casos más trágicos.

El riesgo de muerte súbita cardíaca es mayor tanto para las personas con diabetes tipo uno como para las personas con diabetes tipo dos, según un amplio estudio del Hospital Universitario de Copenhague (Dinamarca) publicado en el European Heart Journal. Este aumento del riesgo es especialmente notable entre los adultos jóvenes.

Un riesgo que llega sin avisar

La muerte súbita cardíaca se produce cuando alguien fallece repentina e inesperadamente debido a un problema cardíaco. Generalmente es poco frecuente en personas jóvenes y aparentemente sanas. Esta investigación también muestra que las personas con diabetes tienen en promedio una esperanza de vida más corta, y que una proporción de esta reducción se debe a muerte cardíaca súbita.

La investigación fue dirigida por el doctor Tobias Skjelbred del Hospital Universitario de Copenhague, e incluyó datos de toda la población danesa en 2010. De esta forma, los investigadores analizaron las 54 mil 28 muertes ocurridas en el país durante ese año y utilizaron certificados de defunción, resúmenes de altas hospitalarias e informes de autopsias para identificar todas las muertes cardíacas súbitas. Así, se encontraron  seis mil 862 casos.

Lo que revela el gran estudio danés

Al combinar esto con registros de qué personas tenían diabetes tipo uno, diabetes tipo dos o ninguna, los investigadores pudieron comparar las tasas de muerte cardíaca súbita entre los tres grupos. Descubrieron que la muerte súbita cardíaca era 3.7 veces más frecuente en personas con diabetes tipo uno y 6.5 veces más frecuente en personas con diabetes tipo dos, en comparación con la población general. La diferencia de riesgo fue mayor en los adultos jóvenes, ya que las personas menores de 50 años con diabetes tenían un riesgo siete veces mayor de muerte súbita cardíaca.

Jóvenes podrían correr riesgo de muerte súbita por diabetes.
Jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos son más propensos a una muerte súbita cardíaca. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

La investigación también mostró que la esperanza de vida promedio era 14.2 años más corta para las personas con diabetes tipo uno y 7.9 años más corta para las personas con diabetes tipo dos. La muerte cardíaca súbita fue
responsable de 3.4 de los años perdidos en personas con diabetes tipo uno y 2.7 en personas con diabetes tipo dos.

El doctor Skjelbred detalla: "Hemos observado que la muerte súbita cardíaca es más frecuente en personas con diabetes de todos los grupos de edad, y que tiene un impacto considerable en la reducción de la esperanza de vida en las personas con diabetes. Si bien el riesgo de muerte súbita cardíaca aumenta con la edad en todas las personas, la diferencia relativa es más pronunciada al comparar a las personas más jóvenes con diabetes con sus pares de la población general".

Este es un estudio observacional, lo que significa que podemos observar una relación entre la diabetes y la muerte súbita cardíaca, pero no podemos demostrar que una cause la otra. La muerte súbita cardíaca es difícil de predecir y prevenir, pero estos hallazgos refuerzan la importancia de que las personas con diabetes colaboren con sus médicos para reducir el riesgo cardiovascular.

¿Se puede hacer algo para prevenirla?

Probablemente existan varias razones detrás de esta relación, y estas pueden variar según la edad. Tener diabetes predispone a las personas a la cardiopatía isquémica, que es un mecanismo clave. Además, factores específicos de la diabetes, como la hipoglucemia y la neuropatía autonómica cardíaca, pueden aumentar la probabilidad de arritmia y
muerte súbita cardíaca.

¿Existen posibilidades de prevenir una muerte súbita por diabetes en los jóvenes?
Una manera de prevenir la diabetes en los jóvenes es hacer ejercicio. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Una limitación clave de este estudio es que se centra en las muertes ocurridas en 2010, antes del uso generalizado de las nuevas terapias hipoglucemiantes, como los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1. Por lo tanto, no podemos evaluar cómo estos tratamientos pudieron haber influido en la muerte súbita cardíaca en años
más recientes.

A las personas que se sabe que tienen un riesgo muy alto de muerte cardíaca súbita se les puede implantar un desfibrilador cardioversor, por lo que los investigadores dicen que el siguiente paso podría ser identificar subgrupos dentro de la población diabética que podrían beneficiarse de estrategias preventivas y estudiar cómo reducir el riesgo para las personas con diabetes.

¿Por qué el riesgo de muerte súbita se dispara entre los jóvenes?

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

