Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

Los paquetes van de los 14 mil 760 a los 26 mil 820 pesos por persona; incluyen transporte, vuelos desde el AIFA, hospedaje y recorridos por zonas arqueológicas.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026, que incluyen recorridos de cuatro a siete días por Tulum, Bacalar, Chetumal, Mérida, Valladolid y Chichén Itzá.

Los paquetes contemplan transporte en tren, vuelos redondos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), hospedaje en los Hoteles Mundo Maya y alimentación, con precios que van de los 14 mil 760 a los 26 mil 820 pesos por persona, según el itinerario.

Además, la temporada incorpora un paquete especial de Fin de Año a bordo del Tren de Larga Distancia, denominado "Expreso de Año Nuevo", que marcará el inicio de los viajes comerciales en esta modalidad.

Durante la presentación, el director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, destacó que el servicio ha movilizado ya 1.2 millones de pasajeros y que el cierre de 2025 podría alcanzar 1.38 millones. Recordó que en Semana Santa se vendieron 117 paquetes y en verano 136, con una satisfacción reportada de 96 por ciento.

¿Cuáles son los paquetes turísticos del Tren Maya?

Para esta temporada se pondrán a la venta 20 paquetes en coordinación con la Secretaría de Turismo (Sectur), Mexicana de Aviación y el Grupo Mundo Maya.

Hay opciones de cuatro días y tres noches, y otras de siete días y seis noches, todas con hospedaje en hoteles afiliados, y traslados por tren y vía aérea.

Entre los paquetes destacados se encuentran:

“Mares y Lagunas” : llegada al Aeropuerto Internacional de Tulum; hospedaje en el Hotel Mundo Maya; visitas al Parque del Jaguar, zona arqueológica de Tulum, Bacalar y Chetumal; así como un recorrido por la bahía de Chetumal antes del retorno al AIFA.

: llegada al Aeropuerto Internacional de Tulum; hospedaje en el Hotel Mundo Maya; visitas al Parque del Jaguar, zona arqueológica de Tulum, Bacalar y Chetumal; así como un recorrido por la bahía de Chetumal antes del retorno al AIFA. “Ruta de las Maravillas”: llegada a Mérida; visitas a Paseo Montejo, Puerto Progreso, el Museo del Meteorito, Chichén Itzá, Valladolid y diferentes cenotes. Estos paquetes se encuentran disponibles en fechas del 13 al 16 de diciembre, del 10 al 13 de enero y del 17 al 20 de enero, según la demanda.

Otros paquetes disponibles (con precios oficiales) son:

"Paraíso del Mayab" : 19 mil 434 pesos

: 19 mil 434 pesos "Tierra del Jaguar" : 17 mil 803 pesos

: 17 mil 803 pesos "Mares y Lagunas": 17 mil 586 pesos

"Santuario Maya" : 26 mil 820 pesos

: 26 mil 820 pesos "Entre Pirámides y Mar" : 14 mil 760 pesos

: 14 mil 760 pesos "Selva Mágica" : 17 mil 203 pesos

: 17 mil 203 pesos "Un Tesoro Maya" : 17 mil 947 pesos

: 17 mil 947 pesos "Sueños del Itzá" : 22 mil 998 pesos

: 22 mil 998 pesos "Raíces del Mayab": 19 mil 067 pesos

"Expreso de Año Nuevo": primer viaje de larga distancia

El paquete especial “Expreso de Año Nuevo” inaugura el servicio de tren de larga distancia del Tren Maya, con un convoy de siete vagones que integran camarotes, comedor y área de alimentos.

El recorrido se realizará del 29 de diciembre al 1 de enero, en vagones de primera clase, e incluye:

Vuelo redondo desde el AIFA hacia Tulum.

Visitas a zonas arqueológicas del sureste.

Brindis de fin de año a bordo.

Observación del primer amanecer de 2026 en el Puerto de Progreso.

El paquete contempla vuelos, hospedaje y traslados, y ya está disponible en los canales oficiales: página web, aplicación del Tren Maya, call center, WhatsApp y correo institucional. Hay dos opciones de precio por persona: el paquete básico desde 22 mil 998 y el paquete premium desde 28 mil 997 pesos.

Hoteles Mundo Maya: nueve paquetes y ocupación creciente

El Grupo Mundo Maya, encabezado por Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, anunció nueve paquetes disponibles del 18 de diciembre al 6 de enero, con estancias de tres, cuatro y hasta seis días en destinos del sureste.

Todos los paquetes incluyen vuelo redondo desde el AIFA, hospedaje, alimentación y traslados hacia hoteles o estaciones del Tren Maya.

Desde su apertura, la red ha recibido 67 mil 352 huéspedes, con julio y agosto como los meses de mayor ocupación.

Los paquetes se conectan con la red de siete hoteles que cuentan con spa, temazcal, alberca, gimnasio, restaurante, tours y cercanía a zonas arqueológicas:

Tulum

Calakmul

Palenque

Chichén Itzá

Aeropuerto Tulum

Nuevo Uxmal

Mexicana incrementará vuelos al sureste

El director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez, anunció que la aerolínea incrementará su operación del 15 de diciembre al 11 de enero, pasando de 176 a 280 vuelos, lo que representa un aumento del 59 por ciento.

Incluso, la disponibilidad de asientos crecerá 50 por ciento para atender destinos clave del sureste: Mérida, Tulum, Chetumal y Tijuana.

Mexicana mantiene una estrategia enfocada en accesibilidad, comodidad y puntualidad, con:

Precios 18-22 por ciento más bajos que el promedio nacional.

Aviones de nueva generación con configuración 2-2.

Puntualidad de 98.6 por ciento en salidas desde el AIFA.

Los boletos están disponibles en mexicana.gob.mx, Expedia, Google Flights y más de 50 plataformas digitales, además del call center y canales alternos.