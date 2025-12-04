Conagua denuncia campaña de mentiras con Ley de Aguas. ¿Cuáles son las más comunes?

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 9:22 am

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desmintió falsas narrativas sobre reforma al agua.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley de Aguas; acusan "fast-track

ENTREVISTA ¬ Titular de la Conagua explica qué sí y qué no cambia con reforma al agua

Colectivo acusa que reforma al agua aún mantiene privatización como en ley salinista

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la Presidenta Sheinbaum para revertir el carácter de "mercancía".

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno de México desmintió este jueves una serie de falsas narrativas, mentiras y fake news relacionadas con la reforma a la Ley de Aguas Nacional y la creación de una Ley General de Aguas, propuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: explicaron que el objetivo es revertir el carácter de "mercancía" que tenía el recurso hídrico y pidieron a los productores y campesinos no caer en las campañas de desinformación.

"Esta reforma lo que nos va a permitir es que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizando, una visión que ha causado muchas afectaciones en el país, como el acaparamiento, la sobreexplotación, en un mercado ilegal, en donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías. Hay quienes concentran grandes cantidades de agua, y las venden con fines de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente. Ese es el espíritu, el corazón de la iniciativa", explicó Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la conferencia matutina de la Presidenta.

Las reformas de Sheinbaum, que también buscan modificar la ley salinista de 1992, fueron aprobadas en lo general por el pleno de la Cámara de Diputados el miércoles, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. Ahora mismo, el maratónico debate continúa en San Lázaro para avalarla en lo particular.

Esta mañana, desde Palacio Nacional, el titular de la Conagua aclaró una serie de mentiras difundidas sobre todo en redes sociales "impulsadas sobre todo en el debate, para querer generar miedo, incertidumbre, entre los productores":

—"No voy a poder heredar mi terreno con un título de concesión": FALSO. Es un tema totalmente falso, aclaró Morales López. "Ayer quedó puntualizado y ha sido especificado en la ley, es producto del diálogo que se ha tenido con productores, que nos ha ayudado a enriquecer la iniciativa", dijo.

—"En el caso de vender una propiedad, la Conagua no va a permitir venderla con el título de concesión": FALSO. Está totalmente garantizado en la iniciativa que, cuando se vende una propiedad, se vende con el título de concesión, indicó la Conagua. "Sería ridículo pensar que se puede vender una propiedad sin agua, por ejemplo una parcela no valdría prácticamente nada. Eso ha quedado especificado en la ley, así se votó el día de ayer", aseguró Morales López.

—"Se criminaliza a los productores porque se establecen sanciones para quien traslade agua, para quien realice un bordo, para quien tome un poco de agua del río para terminar con el riego de sus cultivos": FALSO. Lo que se establece en la ley, aclaró Conagua, es un castigo para quienes han abusado, sobre todo cuando han tenido poder político o económico. El caso más emblemático es el del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte. "Se mandó a construir una presa para retener 700 mil metros cúbicos de agua, perjudicando a las comunidades aguas abajo, que no cuentan con agua suficiente para realizar sus actividades más elementales o que no contaban con agua suficiente para llevar a cabo sus actividades agropecuarias", recordó Morales López.

"Eso es lo que se sanciona, al pequeño productor no se le castiga, sí lo contempla la iniciativa. Se establece que cuando se trata de actividades agropecuarias familiares prácticamente no se establece ningún tipo de sanción", afirmó el titular de Conagua.

—"Si transportas agua en pipas te va a sancionar la Conagua, el productor no podrá llevar agua de un lugar a otro en sus propias tierras y los van a meter a la cárcel": FALSO. Morales López detallo que, lo que se plantea entre los delitos es combatir el robo de agua. "Que las personas que saben que extraen agua de manera ilegal, que se la roban, que la trasladan y que además tienen fines de lucro, que quieren venderla, eso es lo que establece la nueva Ley de Aguas", explicó la dependencia.

—"La Conagua ahora va a regular el agua de lluvia, se van a prohibir las ollas de captación": FALSO. Lo que proponen las reformas a la Ley de Aguas es todo lo contrario: se incentivan los sistemas de captación como una alternativa, sobre todo en las regiones donde no se tiene acceso a agua superficial o agua subterránea, porque están elevadas.

"Lo que reglamentamos es que, cuando se trata de ollas de captación de gente que abusa de esta actividad, que en algunos casos son prácticamente presas, se pueda regular para evitar afectaciones a ríos, que se mueran especies, que se mueran árboles. Y solamente es un trámite administrativo", señaló Morales López.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

López Obrador

"López Obrador fue, es y seguirá siendo todo un fenómeno, por lo visto. No hay otro político...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

+ Sección

Galileo

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

¿Por qué el riesgo de muerte súbita se dispara entre los jóvenes?

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Foto: Especial
1

#GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
2

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desmintió falsas narrativas sobre reforma al agua.
3

Conagua denuncia campaña de mentiras con Ley de Aguas. ¿Cuáles son las más comunes?

Sheinbaum tendrá primer cara a cara con Trump; sí viajará a EU y en avión de Defensa
4

Sheinbaum tendrá primer cara a cara con Trump; sí viajará a EU y en avión de Defensa

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
5

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

6

Manifiesto contra la mentira

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
7

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
8

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

ley
9

Es la ley, estúpido

Putin afirmó que Europa tiene "ilusiones" de que Rusia sufra una derrota frente a Ucrania, y se excluyó del proceso de paz. "Están del lado de la guerra", dijo.
10

Putin afirma que "si Europa quiere entrar en guerra, estamos preparados ahora mismo"

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
11

López Obrador

El gobierno de EU informó que revocó e impuso restricciones de visas a personas identificadas en México por facilitar la migración irregular a este país.
12

EU revoca visas a directivos de una empresa mexicana por "facilitar migración ilegal"

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
13

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Un médico fue sentenciado en Los Ángeles, Estados Unidos (EU), a una condena de 2.5 años por vender ketamina repetidamente al actor Matthew Perry.
14

Jueza sentencia a médico que vendió ketamina a Matthew Perry; estará preso 30 meses

EU China
15

El gran juego China-EU

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum tendrá primer cara a cara con Trump; sí viajará a EU y en avión de Defensa
1

Sheinbaum tendrá primer cara a cara con Trump; sí viajará a EU y en avión de Defensa

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desmintió falsas narrativas sobre reforma al agua.
2

Conagua denuncia campaña de mentiras con Ley de Aguas. ¿Cuáles son las más comunes?

Un médico fue sentenciado en Los Ángeles, Estados Unidos (EU), a una condena de 2.5 años por vender ketamina repetidamente al actor Matthew Perry.
3

Jueza sentencia a médico que vendió ketamina a Matthew Perry; estará preso 30 meses

Nicolás Maduro sostuvo una llamada "cordial" con Donald Trump
4

Maduro confirma que sostuvo una llamada "cordial" con Trump en un "tono de respeto"

El gobierno de EU informó que revocó e impuso restricciones de visas a personas identificadas en México por facilitar la migración irregular a este país.
5

EU revoca visas a directivos de una empresa mexicana por "facilitar migración ilegal"

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
6

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

Guatemala autoriza a México aumentar cargos contra Javier Duarte.
7

Guatemala autoriza a México formular nuevas imputaciones contra Javier Duarte

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
8

ENTREVISTA ¬ El alza al salario mínimo ayudará a 8.5 millones de mexicanos: Conasami

EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.
9

EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

Marath Bolaños
10

ENTREVISTA ¬ México está en la primavera de los derechos laborales: Marath Bolaños

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
11

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
12

#PuntosyComas ¬ En 2028 podría haber revocación de mandato en la Ciudad de México