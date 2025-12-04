Conagua denuncia campaña de mentiras con Ley de Aguas. ¿Cuáles son las más comunes?

El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la Presidenta Sheinbaum para revertir el carácter de "mercancía".

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno de México desmintió este jueves una serie de falsas narrativas, mentiras y fake news relacionadas con la reforma a la Ley de Aguas Nacional y la creación de una Ley General de Aguas, propuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: explicaron que el objetivo es revertir el carácter de "mercancía" que tenía el recurso hídrico y pidieron a los productores y campesinos no caer en las campañas de desinformación.

"Esta reforma lo que nos va a permitir es que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizando, una visión que ha causado muchas afectaciones en el país, como el acaparamiento, la sobreexplotación, en un mercado ilegal, en donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías. Hay quienes concentran grandes cantidades de agua, y las venden con fines de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente. Ese es el espíritu, el corazón de la iniciativa", explicó Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la conferencia matutina de la Presidenta.

Las reformas de Sheinbaum, que también buscan modificar la ley salinista de 1992, fueron aprobadas en lo general por el pleno de la Cámara de Diputados el miércoles, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. Ahora mismo, el maratónico debate continúa en San Lázaro para avalarla en lo particular.

Las reformas a la Ley de Aguas evitará que los títulos de concesión de uso agrícola sean usados para negocios particulares que nada tienen que ver con el campo y para el beneficio personal de unos cuantos. pic.twitter.com/tdJQ7Qm4lD — Conagua (@conagua_mx) December 3, 2025

Esta mañana, desde Palacio Nacional, el titular de la Conagua aclaró una serie de mentiras difundidas sobre todo en redes sociales "impulsadas sobre todo en el debate, para querer generar miedo, incertidumbre, entre los productores":

—"No voy a poder heredar mi terreno con un título de concesión": FALSO. Es un tema totalmente falso, aclaró Morales López. "Ayer quedó puntualizado y ha sido especificado en la ley, es producto del diálogo que se ha tenido con productores, que nos ha ayudado a enriquecer la iniciativa", dijo.

—"En el caso de vender una propiedad, la Conagua no va a permitir venderla con el título de concesión": FALSO. Está totalmente garantizado en la iniciativa que, cuando se vende una propiedad, se vende con el título de concesión, indicó la Conagua. "Sería ridículo pensar que se puede vender una propiedad sin agua, por ejemplo una parcela no valdría prácticamente nada. Eso ha quedado especificado en la ley, así se votó el día de ayer", aseguró Morales López.

—"Se criminaliza a los productores porque se establecen sanciones para quien traslade agua, para quien realice un bordo, para quien tome un poco de agua del río para terminar con el riego de sus cultivos": FALSO. Lo que se establece en la ley, aclaró Conagua, es un castigo para quienes han abusado, sobre todo cuando han tenido poder político o económico. El caso más emblemático es el del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte. "Se mandó a construir una presa para retener 700 mil metros cúbicos de agua, perjudicando a las comunidades aguas abajo, que no cuentan con agua suficiente para realizar sus actividades más elementales o que no contaban con agua suficiente para llevar a cabo sus actividades agropecuarias", recordó Morales López.

"Eso es lo que se sanciona, al pequeño productor no se le castiga, sí lo contempla la iniciativa. Se establece que cuando se trata de actividades agropecuarias familiares prácticamente no se establece ningún tipo de sanción", afirmó el titular de Conagua.

—"Si transportas agua en pipas te va a sancionar la Conagua, el productor no podrá llevar agua de un lugar a otro en sus propias tierras y los van a meter a la cárcel": FALSO. Morales López detallo que, lo que se plantea entre los delitos es combatir el robo de agua. "Que las personas que saben que extraen agua de manera ilegal, que se la roban, que la trasladan y que además tienen fines de lucro, que quieren venderla, eso es lo que establece la nueva Ley de Aguas", explicó la dependencia.

—"La Conagua ahora va a regular el agua de lluvia, se van a prohibir las ollas de captación": FALSO. Lo que proponen las reformas a la Ley de Aguas es todo lo contrario: se incentivan los sistemas de captación como una alternativa, sobre todo en las regiones donde no se tiene acceso a agua superficial o agua subterránea, porque están elevadas.

"Lo que reglamentamos es que, cuando se trata de ollas de captación de gente que abusa de esta actividad, que en algunos casos son prácticamente presas, se pueda regular para evitar afectaciones a ríos, que se mueran especies, que se mueran árboles. Y solamente es un trámite administrativo", señaló Morales López.