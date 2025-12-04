Israelíes mataron palestinos que buscaban comida y dejaron cuerpos a los perros: CNN

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 12:35 pm

De acuerdo con testigos citados por el reportaje de CNN, en junio, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra palestinos hambrientos que rodearon un camión de ayuda humanitaria. Días después entró a la zona a una ambulancia operada por trabajadores de defensa civil. Uno de ellos relató que los cuerpos recuperados estaban descompuestos y que "había señales de que los perros se los habían comido".

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– La cadena internacional CNN cuenta que Ammar Wadi sabía que estaba arriesgando su vida cuando se dispuso a buscar una bolsa de harina para su familia de un camión de ayuda, cerca del cruce de Zikim hacia Gaza, en junio pasado. Iba a solicitar ayuda, obligado por el hambre. La guerra estaba en desarrollo. Miles, literalmente, morían.

–Perdóname, mamá, si me pasa algo –escribió en la pantalla de inicio de su celular–. Quien encuentre mi teléfono, por favor, dígale a mi familia que los quiero mucho.

Wadi nunca regresó a casa. El mensaje fue entregado a su familia semanas después. Y como Wadi, docenas de palestinos dicen que sus familiares desaparecieron cerca de Zikim. Los periodistas Abeer Salman, Yahya Abou-Ghazala, Thomas Bordeaux, Jeremy Diamond, Londres Gianluca Mezzofiore y Lou Robinson han estado investigando por qué. Y lo que han hallado hasta ahora es aterrador.

De acuerdo con testigos citados por CNN, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra palestinos hambrientos que rodearon un camión de ayuda humanitaria.
Área fronteriza entre el norte de Gaza y los asentamientos israelíes, donde se puede ubicar Zikim, cerca de donde sucedieron los hechos denunciados por CNN. Imagen tomada de Google Maps por SinEmbargo

Más adelante en su texto, los periodistas cuentan sobre un par de videos gráficos publicados en las redes sociales el 11 de septiembre (revisados ​​y geolocalizados por CNN) donde se muestra un flujo constante de palestinos huyendo del área de Zikim cargando sacos de harina bajo una lluvia de disparos. “En las imágenes, al menos una persona que transportaba harina parece recibir un disparo por la espalda; los disparos parecen provenir de la dirección de una posición de las FDI que CNN ha identificado en imágenes satelitales”.

El ejército israelí enterró con excavadoras los cuerpos de algunos de los fallecidos cerca del cruce, en fosas poco profundas. Sin identificar. Otros cuerpos simplemente se dejaron descomponer a la intemperie, sin posibilidad de recuperación en la zona militarizada. Manipular cadáveres tirándolos a fosas comunes sin identificar puede violar el derecho internacional, según expertos legales.

“La investigación de CNN, que también encontró que los solicitantes de ayuda fueron asesinados por fuego israelí indiscriminado cerca del cruce, se basó en cientos de videos y fotografías de los alrededores de Zikim, junto con entrevistas a testigos oculares y conductores de camiones de ayuda locales. Las imágenes satelitales también muestran actividad de excavadoras durante todo el verano en las zonas donde murieron los solicitantes de ayuda. Dos videos, geolocalizados por CNN en la zona de Zikim, muestran las secuelas de un incidente ocurrido en junio, mostrando cuerpos parcialmente enterrados alrededor de un camión de ayuda volcado”, dice el medio estadounidense.

De acuerdo con testigos citados por CNN, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra palestinos hambrientos que rodearon un camión de ayuda humanitaria.
La vida en Israel sigue, mientras en Gaza se cometía un genocidio. Imagen tomada de Google Maps de la playa de Zikim. Cerca de allí, según las denuncias, se asesinaba palestinos y se les dejaba en fosas poco profundas.

Palestinos fueron enterrados con excavadoras en fosas poco profundas. Muchas veces fueron alimento de animales salvajes.

El 15 de junio, dice el reportaje de CNN, dos testigos presenciales declararon que un camión de ayuda humanitaria que viajaba desde el cruce fue invadido por una multitud de palestinos hambrientos. “Los camiones de ayuda humanitaria son operados por contratistas locales privados en Gaza para recoger suministros del cruce y transportarlos a la Franja. Poco después de que el camión de ayuda fuera rodeado, el ejército israelí abrió fuego contra el vehículo y muchas personas parecieron haber recibido disparos y desplomarse debajo del camión, dijeron los testigos presenciales”.

Varios días después se permitió el acceso a la zona a una ambulancia operada por trabajadores de defensa civil. Un trabajador dijo a CNN: “Quedamos impactados por la escena. Los cuerpos que recuperamos estaban descompuestos; claramente llevaban allí un tiempo; había señales de que los perros se los habían comido”.

De acuerdo con testigos citados por CNN, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra palestinos hambrientos que rodearon un camión de ayuda humanitaria.
Imagen de la playa de Zikim donde se lee “Gaza”. Muy cerca de esa playa morían palestinos por buscar alimentos en medio de una hambruna que mató a miles de niños. La imagen fue tomada por SinEmbargo de Google Maps. La subió la usuaria Svetlana Smirnova.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) negaron haber utilizado excavadoras para retirar cadáveres, pero no aclararon si se utilizaron para enterrarlos. Las FDI declararon a CNN que la presencia de excavadoras en los alrededores de Zikim era una práctica rutinaria, utilizada con fines operativos, como la lucha contra amenazas explosivas o para necesidades de ingeniería rutinarias”, dice la cadena de televisión. Janina Dill, codirectora del Instituto Oxford de Ética, Derecho y Conflictos Armados, dijo que según el derecho internacional, las partes en conflicto deben cooperar para enterrar a los muertos de una manera que permita identificarlos.

Los periodistas dicen que casi seis meses después de la desaparición de Wadi, su familia sigue sin respuestas. “Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo en su último mensaje telefónico, la madre de Wadi, Nawal Musleh, está atormentada por lo que quizá nunca descubra”.

–Cuando lo recuerdo, no puedo parar de llorar –declaró la madre de Wadi a la CNN–. Aceptamos lo que Dios nos ha dado, pero sólo queremos saber qué le pasó a nuestro hijo.

De acuerdo con testigos citados por CNN, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra palestinos hambrientos que rodearon un camión de ayuda humanitaria.
Playa de Zikim en una foto de Gonen Barkan subida a la plataforma de Google Maps.
