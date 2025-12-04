Senado recibe iniciativa para reducir jornada laboral; se analizará en próximos días

La Mesa Directiva, encabezada por Laura Itzel Castillo, turnará la propuesta a comisiones para su análisis.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Senado de la República recibió el miércoles la "histórica" iniciativa presidencial que propone reformar el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con el objetivo de reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.

El documento fue entregado por la Presidencia de la República a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, en ejercicio de la facultad establecida en el Artículo 71, fracción I, de la Constitución.

De acuerdo con la legisladora, la propuesta "representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada".

En la exposición de motivos, se destaca que el Artículo 123, promulgado en 1917 como parte de las conquistas sociales de la Revolución Mexicana, reconoció por primera vez el trabajo como derecho y deber social.

Acabamos de recibir en el @senadomexicano una iniciativa histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta propuesta representa un paso firme hacia una vida laboral más… — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) December 4, 2025

La iniciativa busca la justicia laboral, garantizando condiciones más dignas, equitativas y humanas para la clase trabajadora. La propuesta también resalta el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la dignificación del trabajo, y la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos.

El Senado iniciará el análisis legislativo correspondiente en los próximos días.

México, en la primavera de los derechos laborales: Bolaños

El Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, aseguró ayer que México atraviesa “la primavera de los derechos laborales”, un periodo de avances acelerados y consensuados entre Gobierno, empresas y trabajadores.

En entrevista con "Los Periodistas", transmitida por SinEmbargo Al Aire, destacó que la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas es una deuda histórica con el sector laboral, que será saldada sin afectar salarios ni prestaciones.

El Secretario del Trabajo explicó que la medida se construyó mediante diálogo con el sector privado y sindicatos, y que se aplicará de manera progresiva: comenzará en 2027 y será una realidad en 2030.

“Lo que queremos es que tengas la oportunidad de trabajar y que puedas tener una vida con dignidad, pero que no pierdas la vida en el trabajo”, afirmó.

El funcionario insistió en que la gradualidad permitirá a las empresas adaptarse y evitar impactos negativos en la economía, como ya ocurrió con los aumentos salariales.

Por último, aseguró que estas reformas envían una señal de confianza en un contexto global incierto y consolidan a México como un país atractivo para la inversión y el desarrollo.