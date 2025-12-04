Diputados aprueban en lo particular la reforma a la Ley de Aguas; pasa el Senado

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 3:10 pm

La Cámara de Diputados aprueba en lo particular la reforma a la Ley de Aguas

La iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el propósito de garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la Nación como bien estratégico.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general y en lo particular, con 324 votos a favor, 118 votos en contra y dos abstenciones, el dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales, tras una maratónica sesión de 24 horas. Los cambios se turnaron al Senado.

Se trata de una iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la Nación como bien estratégico.

A dicha iniciativa se aprobaron 18 reservas, las cuales se sumaron a las 50 que previamente la mayoría de Morena y sus aliados habían realizado para atender las demandas de los productores.

Entre las modificaciones aprobadas, se incorporó una adición para establecer el derecho de los productores agrícolas a vender o heredar sus concesiones de agua, previo aval de la autoridad en la materia. Asimismo, se añadió un nuevo capítulo para que delitos contra las aguas nacionales sean perseguidos de oficio.

Previamente, el dictamen fue aprobado en lo general por el pleno de la Cámara con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, en medio de acusaciones de la oposición de "fast-track".

Durante la discusión en comisiones hubo presencia de campesinos y representantes del campo mexicano, que bloquearon algunos accesos a la Cámara de Diputados e incluso presenciaron en San Lázaro la discusión en comisiones. Posteriormente, los bloqueos fueron retirados.

Conagua explica qué sí y qué no cambia con la reforma al agua

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), expuso en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire en YouTube, los ejes centrales de la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

"El centro de la iniciativa es revertir [esto]: con esta nueva ley, restituirle sus derechos al pueblo de México y que el agua deje de verse como una mercancía y que se reconozca y se facilite el acceso para el consumo humano de todas y de todos”.

Efraín Morales indicó que el principal cambio estructural de la reforma radica en eliminar la capacidad de los particulares para negociar títulos de concesión entre ellos, recuperando el Estado la rectoría total sobre el recurso.

El director de Conagua aclaró de igual forma las "inquietudes" y la "mucha desinformación" que se ha generado en torno a la propuesta, particularmente entre los productores agrícolas. Sostuvo que es totalmente falso que un productor no pueda heredar su tierra o que no pueda venderla conservando el título de concesión para el nuevo propietario. Morales López aclaró que "la sociedad de la tierra y el agua es una sociedad indivisible" y que los aspectos sobre herencia han sido "totalmente puntualizados para dar total certeza, sobre todo a productores agrícolas”.

Respecto a las acusaciones de que el dictamen promueve la privatización de obras hidráulicas o del sistema de agua y saneamiento, el funcionario puntualizó: "Eso es totalmente falso. Nosotros no incluimos ningún capítulo que tenga que ver con la privatización. En ningún lugar de la ley dice eso".

Al ser cuestionado sobre quiénes son los grandes beneficiarios de la ley neoliberal de 1992 que ahora se oponen a la reforma, el director de la Conagua identificó a los "acaparadores".

"Son estos mismos que al amparo del poder público y del poder político llevaron a cabo el acaparamiento de agua e hicieron del agua un negocio particular en contra de las mayorías", afirmó. Como ejemplos de quienes están defendiendo "el abuso, el privilegio y la ventaja en la que se lograron colocar durante el sistema neoliberal", mencionó el caso del exgobernador de Chihuahua César Duarte y las familias como los LeBarón.

