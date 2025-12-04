El Gobierno de la CdMx exentará de tenencia a autos de hasta 638 mil pesos en 2026

Las autoridades capitalinas incluyeron en el Paquete Presupuestal 2026 la ampliación del subsidio a la tenencia vehicular, que permitirá exentar del pago a más automóviles particulares.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) planteó en el Paquete Presupuestal 2026 una ampliación al subsidio de la tenencia vehicular, que permitirá que más automóviles particulares queden exentos del pago.

El titular de la Secretaría de Finanzas de la CdMx, Juan Pablo de Botton, explicó que el monto máximo del valor del vehículo para acceder al beneficio pasará de 250 mil a 638 mil pesos con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Estamos hablando de que se amplía el monto máximo del valor del vehículo para acceder al subsidio a la tenencia vehicular de 250 mil a 638 mil pesos con IVA”, señaló.

#PaqueteEconómico2026 | En conferencia de prensa para presentar el Presupuesto de la Ciudad de México 2026, el titular de @Finanzas_CDMX, @JPDeBotton, 💬 destacó que se está proponiendo ante el @Congreso_CdMex para su aprobación, una Iniciativa de Ley de Ingresos 2026 que busca… pic.twitter.com/gGU5uxbLm9 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 4, 2025

El funcionario capitalino destacó que el nuevo esquema busca simplificar el proceso, ya que se tomará como referencia el valor factura y no cálculos con depreciaciones.

“Consideramos que esto es uno de los beneficios que sí se sienten”, afirmó.

El beneficio podrá obtenerse entre enero y marzo de 2026, siempre que los propietarios cumplan con las normas establecidas. Con esta medida, el Gobierno capitalino espera triplicar el número de altas de vehículos particulares en la ciudad.

La propuesta forma parte del Paquete Presupuestal 2026 y se perfila como uno de los cambios más relevantes en materia fiscal para los contribuyentes de la capital.