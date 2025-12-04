Autoridades federales y estatales detienen a 4 personas como parte del Plan Michoacán

Autoridades federales y estatales detuvieron a cuatro personas y aseguraron un artefacto explosivo en Michoacán. El operativo mantiene patrullajes y decomisos.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades federales y estatales detuvieron este jueves a cuatro personas y decomisaron 13 vehículos en distintos municipios de Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por el Gobierno de México.

De acuerdo con un comunicado, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como con corporaciones estatales.

Las operativos se desplegaron en municipios clave como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, donde se mantuvieron patrullajes en empacadoras y zonas de producción citrícola, con el objetivo de reforzar la seguridad en actividades comerciales y la movilidad local.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales detuvieron a 4 personas y aseguraron 13 vehículos y un artefacto explosivo. Se mantienen los recorridos y patrullajes de vigilancia en empacadoras, tianguis… pic.twitter.com/JAEmhdCBkw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 4, 2025

Sin embargo, fue en los municipios de Morelia, Uruapan, Zinapécuaro, Tangancícuaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro donde las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron 13 vehículos, además de un artefacto explosivo.

En el periodo del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad reportó la detención de 155 personas y el aseguramiento de 60 armas de fuego, seis mil 971 cartuchos, 366 cargadores y 140 vehículos.

Los reportes también incluyen el decomiso de 90 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 426 kilos de metanfetamina y 23 kilos de mariguana.

Autoridades federales y estatales detienen en #Michoacán a cuatro personas. https://t.co/Fkg3S6fnZT pic.twitter.com/KUs4gBgxcQ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 4, 2025

Asimismo, se registraron 28 mil 800 litros y siete mil 300 kilos de sustancias químicas vinculadas con la fabricación de droga sintética, así como de la inhabilitación de 29 tomas clandestinas y el desmantelamiento de 10 campamentos en la entidad.

A raíz de ello, el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales a favor de la población y así fortalecer la seguridad para la construcción de paz.