Autoridades federales y estatales detienen a 4 personas como parte del Plan Michoacán

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 3:49 pm

Autoridades federales y estatales detuvieron a cuatro personas y aseguraron un artefacto explosivo en Michoacán. El operativo mantiene patrullajes y decomisos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Caso Manzo: Ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"

"Pichón", miembro de célula del Cártel de Sinaloa, es abatido; EU felicita a Gabinete

“El Cenizo”, líder de Los Caballeros Templarios, es sentenciado de 20 años de prisión

Autoridades federales y estatales detuvieron a cuatro personas y aseguraron un artefacto explosivo en Michoacán. El operativo mantiene patrullajes y decomisos.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades federales y estatales detuvieron este jueves a cuatro personas y decomisaron 13 vehículos en distintos municipios de Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por el Gobierno de México.

De acuerdo con un comunicado, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como con corporaciones estatales.

Las operativos se desplegaron en municipios clave como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, donde se mantuvieron patrullajes en empacadoras y zonas de producción citrícola, con el objetivo de reforzar la seguridad en actividades comerciales y la movilidad local.

Sin embargo, fue en los municipios de Morelia, Uruapan, Zinapécuaro, Tangancícuaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro donde las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron 13 vehículos, además de un artefacto explosivo.

En el periodo del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad reportó la detención de 155 personas y el aseguramiento de 60 armas de fuego, seis mil 971 cartuchos, 366 cargadores y 140 vehículos.

Los reportes también incluyen el decomiso de 90 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 426 kilos de metanfetamina y 23 kilos de mariguana.

Asimismo, se registraron 28 mil 800 litros y siete mil 300 kilos de sustancias químicas vinculadas con la fabricación de droga sintética, así como de la inhabilitación de 29 tomas clandestinas y el desmantelamiento de 10 campamentos en la entidad.

A raíz de ello, el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales a favor de la población y así fortalecer la seguridad para la construcción de paz.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

López Obrador

"López Obrador fue, es y seguirá siendo todo un fenómeno, por lo visto. No hay otro político...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

+ Sección

Galileo

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

¿Por qué el riesgo de muerte súbita se dispara entre los jóvenes?

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
1

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

Con estos movimientos, Godoy inicia una reconfiguración en áreas clave de investigación y combate al crimen organizado dentro de la FGR.
2

Ernestina Godoy nombra a Héctor Elizalde Mora en la Agencia de Investigación Criminal

De acuerdo con testigos citados por CNN, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra palestinos hambrientos que rodearon un camión de ayuda humanitaria.
3

Israelíes mataron palestinos que buscaban comida y dejaron cuerpos a los perros: CNN

La Casa Blanca defendió su política migratoria tras la crítica de Sabrina Carpenter por el uso de su canción “Juno” en un video oficial difundido en redes.
4

"Repugnante": Sabrina Carpenter rechaza que Casa Blanca usara canción en video de ICE

El reporte interno del Pentágono reveló que su titular, Pete Hegseth, puso en peligro a las tropas de EU por enviar mensajes con información delicada en Signal.
5

Hegseth puso en peligro a militares de EU por enviar mensajes en Signal, dice reporte

La Cámara de Diputados aprueba en lo particular la reforma a la Ley de Aguas
6

Diputados aprueban en lo particular la reforma a la Ley de Aguas; pasa el Senado

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
7

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
8

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
9

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

La Conagua desmintió una a una las mentiras sobre la reforma a la Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum y aprobada en lo general en la Cámara de Diputados.
10

Conagua denuncia campaña de mentiras con Ley de Aguas. ¿Cuáles son las más comunes?

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
11

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.
12

EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

El gobierno de EU informó que revocó e impuso restricciones de visas a personas identificadas en México por facilitar la migración irregular a este país.
13

EU revoca visas a directivos de una empresa mexicana por "facilitar migración ilegal"

EU China
14

El gran juego China-EU

La Presidenta Sheinbaum publicó un video para invitar a los ciudadanos a la celebración de los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación.
15

VIDEO ¬ CSP invita a celebrar "conquistas del pueblo" y 7 años de la 4T en el Zócalo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.
1

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

Autoridades federales y estatales detuvieron a cuatro personas y aseguraron un artefacto explosivo en Michoacán. El operativo mantiene patrullajes y decomisos.
2

Autoridades federales y estatales detienen a 4 personas como parte del Plan Michoacán

La Cámara de Diputados aprueba en lo particular la reforma a la Ley de Aguas
3

Diputados aprueban en lo particular la reforma a la Ley de Aguas; pasa el Senado

El reporte interno del Pentágono reveló que su titular, Pete Hegseth, puso en peligro a las tropas de EU por enviar mensajes con información delicada en Signal.
4

Hegseth puso en peligro a militares de EU por enviar mensajes en Signal, dice reporte

La Casa Blanca defendió su política migratoria tras la crítica de Sabrina Carpenter por el uso de su canción “Juno” en un video oficial difundido en redes.
5

"Repugnante": Sabrina Carpenter rechaza que Casa Blanca usara canción en video de ICE

Senado recibe reforma laboral.
6

Senado recibe iniciativa para reducir jornada laboral; se analizará en próximos días

Israel lanzó bombardeos contra el sur del Líbano tras ordenar evacuaciones; esto ocurrió pese al alto al fuego vigente, y a críticas de Beirut y la ONU.
7

Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra Líbano tras ordenar evacuaciones

De acuerdo con testigos citados por CNN, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra palestinos hambrientos que rodearon un camión de ayuda humanitaria.
8

Israelíes mataron palestinos que buscaban comida y dejaron cuerpos a los perros: CNN

Sheinbaum respalda a Godoy en la FGR.
9

La Presidenta celebra el nombramiento de Godoy en la FGR; anticipa mayor coordinación

La Presidenta Sheinbaum publicó un video para invitar a los ciudadanos a la celebración de los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación.
10

VIDEO ¬ CSP invita a celebrar "conquistas del pueblo" y 7 años de la 4T en el Zócalo

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
11

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja sentimental de Jeffrey Epstein, solicitará ser puesta en libertad después de purgar cinco años de condena.
12

Ghislaine Maxwell solicitará su libertad luego de estar 5 años presa por caso Epstein