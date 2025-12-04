Ariel Juárez, funcionario del Edomex, renuncia tras protagonizar pelea en Metepec

El ahora exfuncionario deberá comparecer ante la Fiscalía del Estado de México para rendir declaración y esperar a que la autoridad correspondiente determine el deslinde de responsabilidades.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El director de la Junta de Caminos de Estado de México, Ariel Juárez Rodríguez, renunció este jueves a su cargo luego de protagonizar junto con el Diputado del Partido del Trabajo, Wblester Santiago Pineda, un altercado con personal de seguridad en un centro comercial de Metepec, Estado de México, el pasado 28 de noviembre.

“Es una renuncia de manera voluntaria. El suceso en la plaza no fue la razón, sino lo mediático del asunto. Lo que hice sólo fue un agresión verbal al vigilante: no motivó mi salida, no me voy mal, yo estoy tranquilo”, dijo en una entrevista para el diario Milenio.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un citatorio para el próximo 5 de diciembre con la intención de que el funcionario estatal declare sobre lo sucedido.

LES SALIÓ CARA la BRIAGA!

ECHAN al FUNCIONARIO del @Edomex …el DIPUTADO SIGUE “ESCONDIDO”

La gobernadora @delfinagomeza echó al Dir d la Junta d Caminos, Ariel Juárez.

El diputado del @PTnacionalMX @UblesterSantiag sigue sin dar cara por su borrachera y prepotencia. pic.twitter.com/3SBrXGsdeC — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 4, 2025

"Mario Ariel Juárez Rodríguez deberá de comparecer a la práctica de una diligencia de carácter ministerial a efectos de rendir una entrevista en relación a los presentes hechos, que se investigan en la carpeta de investigación”, indicó el documento dirigido al titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), Daniel Sibaja González.

Juárez Rodríguez fue grabado junto con Santiago Pineda en un estacionamiento del centro comercial Town Square agrediendo física y verbalmente a guardias de vigilancia del establecimiento. Además, los funcionarios ocasionaron daños materiales dentro del inmueble.

Las grabaciones que registraron el suceso muestran a los agresores, en aparente estado de ebriedad, arrastrando un basurero metálico y arrojándolo por unas escaleras eléctricas, ocasionando destrozos en la infraestructura y afectando otras áreas del complejo. Testigos señalan que los involucrados intentaron impedir que los presentes grabaran los hechos.

Tras el incidente, el ahora exfuncionario, realizó un pago de 310 mil pesos para cubrir el monto de las daños provocados, por lo que los dueños de la plaza comercial desistieron de una demanda.

Mario Ariel Juárez Rodríguez se ha desempeñado como Diputado local en el Congreso del Estado de México. En 2018 asumió la Presidencia Municipal de Cuautitlán y fue Diputado federal desde 2015 a 2018 en la LXIII Legislatura por el principio de representación proporcional.