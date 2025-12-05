La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

La propuesta también incluye estímulos en materia de tránsito. Se plantea un descuento de hasta 90 por ciento en multas, además de eliminar actualizaciones y recargos para quienes decidan cubrir sus infracciones pendientes.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), encabezado por Clara Brugada Molina, presentó este jueves al Congreso local un plan de condonación y descuentos fiscales que busca facilitar la regularización de pagos en predial, multas de tránsito y servicio de agua a partir de 2026.

La iniciativa forma parte del Paquete Presupuestal enviado por la Jefa de Gobierno, quien aseguró que la propuesta no contempla nuevos impuestos, sino ampliar la base de contribuyentes.

De acuerdo con la administración capitalina, el programa beneficiaría a cerca de 2.4 millones de cuentas prediales. El esquema contempla un descuento del 100 por ciento en multas y recargos acumulados, sin importar el valor del inmueble, con el fin de que propietarios se pongan al corriente en el pago de años anteriores.

Uno de los principales apoyos será para los inmuebles con menor valor catastral. Se estima que 834 mil cuentas —en los rangos A, B, C y D— podrán acceder a una cuota única de regularización: mil pesos para viviendas y dos mil pesos para pequeños comercios, siempre y cuando estén al día con la boleta de 2026. El Gobierno capitalino ejemplificó que una vivienda con un valor de 124 mil pesos y un adeudo de más de 10 mil pesos quedaría regularizada con este pago único.

El #PaqueteEconómico2026 para la #CapitalDeLaTransformación asciende a $314 mil millones. Incrementamos un 7.5% para fortalecer la inversión pública, el bienestar social y la austeridad sin aumentar impuestos.

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 4, 2025

En el caso de locales comerciales pequeños afectados por rezagos durante la pandemia, el beneficio podría representar descuentos superiores a 45 mil pesos, según datos presentados por el Secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“Entonces, en el caso de que tengan un adeudo, por ejemplo, de 47 mil pesos, que es un caso real, con un pago fiscal único de dos mil pesos, se pondría al corriente y obtendría un beneficio de 45 mil 523 pesos. Entonces, nosotros estamos promoviendo la regularización, y sobre todo, dando beneficios a todas las cuentas prediales de la ciudad. Y particularmente, este programa de gran beneficio para las cuentas de los rangos de la A a la D, que son las que son de menor valor”, ejemplificó Clara Brugada.

La propuesta también incluye estímulos en materia de tránsito. Se plantea un descuento de hasta 90 por ciento en multas, además de eliminar actualizaciones y recargos para quienes decidan cubrir sus infracciones pendientes. No obstante, estos apoyos no aplicarán en casos de carriles confinados, sanciones relacionadas con delitos ni hechos que involucren lesiones.

En conferencia de prensa para presentar el Presupuesto de la Ciudad de México 2026, el titular de Finanzas CDMX, destacó que se está proponiendo ante el Congreso de la Ciudad de México para su aprobación, una Iniciativa de Ley de Ingresos 2026

Condonan multas por agua

Otro apoyo anunciado consiste en la condonación total de multas y recargos asociados al servicio de agua potable, con el objetivo de que los usuarios regularicen sus pagos atrasados.

Brugada resaltó que la intención principal es incentivar el cumplimiento. “Queremos que la gente se ponga al corriente, pero muchas veces no lo hace porque tiene muchas deudas”, señaló tras detallar que la estrategia busca apoyar especialmente a viviendas y comercios con menor capacidad económica.

El Paquete Fiscal 2026 prevé ingresos totales por 313 mil 385 millones de pesos, lo que representaría un aumento de 7.5 por ciento respecto a lo estimado para 2025. De aprobarse la medida antes de que concluya el año, el Gobierno local deberá publicar en la Gaceta Oficial las reglas completas para acceder a estos beneficios.