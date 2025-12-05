Luis Brossier ocupará la dirección general de Citigroup en México; asumirá en marzo

De acuerdo con uno de los directivos de esta institución bancaria, "México es un mercado estratégicamente vital y Citi contribuye de manera significativa al desarrollo económico del país".

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El conglomerado financiero Citigroup designó este jueves a Luis Brossier como su director general, quien ocupará el cargo formalmente el próximo 1 de marzo de 2026.

"En su nuevo cargo, Luis será responsable de la ejecución de la estrategia de Citi en el país, con el objetivo de maximizar las oportunidades de negocio con clientes en México, en todos los productos y subproductos, tanto a nivel local como internacional", indicó la institución financiera en un comunicado.

La empresa precisó que el nombramiento aún está sujeto a aprobaciones legales y regulatorias e indicó que el nuevo titular responderá ante Julio Figueroa, director del banco para América Latina.

Brossier tendrá la responsabilidad de fortalecer la posición de Citi como el principal socio bancario para sus clientes, así como fomentar relaciones en todos los niveles de la organización para proteger y mejorar la reputación de esta institución bancaria en México.

De acuerdo con el comunicado emitido por la compañía financiera, el nuevo director general ha ocupado diversos cargos en la banca de inversión, donde contribuyó a realizar importantes operaciones de fusiones y adquisiciones de captación de capital en América Latina.

Asimismo, agregó que la carrera de este directivo en Citi comenzó en 2002 aportando sus conocimientos y experiencia "en la banca corporativa, mercados de deuda y capital, y fusiones y adquisiciones con asignaciones tanto en la Ciudad de México como en Nueva York".

Por su parte, Julio Figueroa sostuvo que México es un mercado estratégicamente vital para el consorcio y aseveró que "nuestro compromiso inquebrantable es empoderar a nuestros clientes con las mejores soluciones financieras y el apoyo que necesitan para tener éxito, al tiempo que contribuimos de manera significativa al desarrollo económico del país."

"Citi lleva más de 96 años atendiendo a clientes en México. Proporciona a empresas, gobiernos, inversionistas e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros y ha participado en numerosos proyectos de gran relevancia para el desarrollo nacional, financiando infraestructuras emblemáticas", concluyó el grupo financiero.