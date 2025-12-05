EU quita visa a José Luis Dagnino López, Alcalde de San Felipe, BC; desconoce razones

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 7:24 pm

EU le retiró la visa a José Luis Dagnino López, Alcalde de San Felipe, en Baja California.

El gobierno de EU le retiró la visa al Alcalde de San Felipe, BC, José Luis Dagnino López, cuando buscaba viajar a California; dijo desconocer las razones.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– José Luis Dagnino López, el Alcalde de San Felipe, en Baja California, informó que el gobierno de Estados Unidos (EU) revocó su visa, aunque dijo desconocer las razones, en una medida más de la administración de Donald Trump, que ha retirado visas a varios funcionarios mexicanos, incluida la Gobernadora de la entidad, Marina del Pilar.

"Deseo informar de manera transparente una situación personal que ocurrió durante la tarde del martes 2 de diciembre. Al realizar el trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, fui notificado de la revocación de mi visa de turista", indicó Dagnino López en sus redes sociales.

"Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado", añadió.

El Alcalde Dagnino confirmó la información luego de que medios locales informaran sobre la revocación de su visa.
El Alcalde Dagnino confirmó la información luego de que medios locales informaran sobre la revocación de su visa. Foto: Facebook

El Edil indicó que entendía que este tipo de situaciones "puede generar dudas o inquietudes, por lo que reitero mi compromiso con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública". "Me encuentro realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación y, en su momento, proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos", agregó.

"Quiero asegurar a todas y todos que este hecho no interfiere con mis funciones, responsabilidades ni con las actividades institucionales que llevamos a cabo en beneficio de San Felipe. Continuaré trabajando con la misma dedicación, cercanía y convicción que siempre me ha caracterizado", afirmó Dagnino López.

Por último, agradeció la comprensión y el apoyo de la ciudadanía. "Estaré informando cualquier avance relevante respecto a esta situación en cuanto exista información oficial", cerró su mensaje.

De acuerdo con el medio local Zeta, el Alcalde fue detenido cuando intentó cruzar a EU durante la noche de este martes 2 de diciembre a Calexico, California, momento en que autoridades estadounidenses de Aduanas y Protección Fronteriza de aquel país (CBP, por sus siglas en inglés) lo retuvieron y le informaron de la revocación de su permiso para cruzar la frontera.

Jose Luis Dagnino Lopez, Alcalde de San Felipe, Baja California.
Dagnino López, de 39 años, se enteró de la revocación de su visa cuando buscaba viajar a California. Foto: Facebook

El Presidente Municipal de San Felipe vestía una camiseta tipo polo y una chamarra negra; cuando llegó con los elementos de custodia fronteriza, le hicieron de conocimiento una serie de antecedentes y vínculos no especificados, a lo que Dagnino López respondió que prefería regresar a México, y así lo hizo.

Zeta también afirma que desde hace varios años, José Luis Dagnino López fue presuntamente vinculado con el grupo delictivo apodado el Cártel del Mar, dirigido por Óscar Parra Aispuro, alias "El Tekolín" o "El Parra", con quien sostiene una relación familiar debido a que un hermano del Edil se casó con una hermana del presunto líder de la estructura criminal.

"El Parra" fue detenido y permaneció cinco años en prisión bajo la acusación de homicidio en contra de un militar, pero recobró su libertad luego de que un Juez desechara una de las principales pruebas en su contra, además de que los dos testigos del caso, ambos militares, desertaron del Ejército y no volvieron para brindar su testimonio.

Dagnino López se suma a la lista de funcionarios y ediles morenistas a quienes les han retirado la visa de turista por las nuevas políticas del Presidente Trump, donde destaca la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; su exesposo, Carlos Torres Torres; el esposo de la Presidenta Municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante (a la Alcaldesa no se la han retenido porque no ha cruzado a EU), Luis Samuel Guerrero Delgado; y la exalcaldesa de Playas de Rosarito y Diputada Federal, Araceli Brown Figueredo.

–Con información de Zeta Tijuana.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

