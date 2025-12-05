Más de 425 empresarios de México, EU y Canadá piden que el T-MEC continúe vigente

Las cámaras empresariales destacaron que durante décadas, el comercio y la integración de las cadenas de suministro en América del Norte han generado beneficios económicos significativos.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Más de 425 empresarios de las cámaras empresariales de México, Estados Unidos y Canadá se pronunciaron este jueves para que el Tratado comercial entre estas tres naciones, (T-MEC), continué vigente, luego de que el Presidente Donald Trump deslizara la posibilidad de no renovarlo y "dejarlo morir".

“Desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha aumentado, impulsando el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad en los tres países”, subrayó el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Business Roundtable de Estados Unidos y el Business Council of Canada en un posicionamiento en conjunto.

Las agrupaciones empresariales exhortaron a sus gobiernos a trabajar de manera sustantiva para extender y fortalecer el acuerdo comercial pese a las declaraciones del mandatario estadounidense.

Today, Business Roundtable, @BizCouncilofCan and the Mexican Business Roundtable issued the following statement on the first joint review of the US-Mexico-Canada Agreement (USMCA): pic.twitter.com/Hfw82fZ5KA — Business Roundtable (@BizRoundtable) December 4, 2025

"Esto es algo que está en curso. [El acuerdo] expira en aproximadamente un año, y lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá", declaró ayer Trump al referirse al proceso de revisión que tendrá lugar en 2026.

Ante la proximidad de la primera revisión conjunta las asociaciones firmantes instaron a los tres países a trabajar con celeridad para extender y fortalecer el T-MEC al considerar que el acuerdo beneficia la prosperidad a largo plazo de las tres naciones.

"Preservar esta vital alianza trilateral, fortalecer la cooperación en materia de seguridad económica y restablecer la exención de aranceles para todos los productos que cumplen con el T-MEC impulsaría la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de Estados Unidos, México y Canadá", destacaron.

Los tres grupos de negocios que firman el comunicado agrupan a alrededor de 425 líderes empresariales. El CMN reúne a 55 empresarios de México cuyos negocios operan en más de 80 países, generan alrededor de dos millones de empleos e invierten más de 30 mil millones de dólares anuales a nivel global.

Por su parte, el Business Roundtable es una organización que reúne a más de 200 presidentes de las principales compañías de Estados Unidos que representan todos los sectores de la economía. Sus empresas generan uno de cada cuatro empleos en este país y aportan casi una cuarta parte del PIB.

El Business Council of Canada agrupa a alrededor de 170 líderes empresariales de todas las regiones y sectores. Sus negocios emplean a más de dos millones de canadienses; aportan la mayor proporción de impuestos corporativos federales; y son responsables de exportar altos volúmenes de productos canadienses.