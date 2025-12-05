Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasralla en elección de Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que tendrá hasta 30 días para emitir una declaración definitiva sobre el ganador e hizo un llamado a los candidatos a no declararse vencedores antes de tiempo.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Nasry Asfura, candidato conservador a la Presidencia de Honduras apoyado por Donald Trump, encabeza este jueves la elección presidencial del país sudamericano con una cerrada ventaja de apenas ocho mil 815 votos sobre Salvador Nasralla, otro candidato conservador, mientras crecen las protestas y las acusaciones de fraude en distintas regiones del país.

Con entre el 84.55 por ciento y el 84.90 por ciento de las actas escrutadas, los resultados preliminares mantenían a Asfura, del Partido Nacional, con una ligera ventaja. El candidato concentraba entre 40.06 por ciento y 40.09 por ciento de los sufragios, frente al 39.69 por ciento y el 39.73 por ciento de Nasralla. Muy atrás quedaba la candidata oficialista Rixi Moncada, con poco más del 19 por ciento de respaldo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que tendrá hasta 30 días para emitir una declaración definitiva sobre el ganador, e hizo un llamado a los candidatos a no declararse vencedores antes de tiempo. Aunque tanto Asfura como Nasralla aseguraron contar con todas las actas y se consideran triunfadores, ambos han acatado, por ahora, la petición del órgano electoral.

Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025 a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013 ) cambió los datos . Los 1,081,000 votos de @SalvaPresidente se los pusieron a Asfura y los 1,073,000 votos que tenía Asfura… — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 4, 2025

El clima de tensión se elevó tras la caída, el martes, del portal oficial habilitado para difundir los resultados electorales. El CNE atribuyó el incidente a “problemas técnicos”, lo que dejó durante horas a la ciudadanía sin información sobre la contienda presidencial y otras votaciones cerradas.

En paralelo, organizaciones campesinas y activistas sociales realizaron un plantón frente a uno de los centros de acopio del CNE para expresar su rechazo al conteo, que califican de manipulado.

“Ese conteo de votos es una burla al pueblo hondureño… si hoy dejamos que eso suceda estaremos condenados a vivir bajo la bota de quienes siempre le han puesto el yugo al país”, declaró Wendy Cruz, dirigente de Vía Campesina a The Associated Press.

Los inconformes también marcharon hacia la Embajada de Estados Unidos, a la que reprocharon una supuesta doble moral. Señalaron la reciente liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2018 en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico, pero indultado días antes de la elección por el actual mandatario estadounidense.

Entre las manifestantes destacó Berta Zúniga, hija de la ambientalista indígena Berta Cáceres, asesinada en 2016 y convertida en símbolo de la lucha por los derechos humanos y los territorios ancestrales.

Las elecciones generales, celebradas el domingo, definirán además 128 diputaciones y 298 alcaldías.