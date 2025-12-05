Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

En la misma sesión, el Congreso legisló para prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Genero (Ecosig), también conocidas como "terapias de conversión".

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Congreso de Guanajuato aprobó este jueves, con 25 votos a favor y nueve en contra, una reforma al Código Civil local para que las parejas homosexuales puedan casarse, así como al Código Penal para tipificar los delitos contra la expresión, la identidad de género y la orientación sexual. La victoria fue celebrada por colectivos de la comunidad LGBT+.

"Con estas modificaciones se precisa que el matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, se ajusta en el cuerpo normativo lo relativo al marido y la mujer por personas cónyuges", explicó el Congreso local en un comunicado.

Seis panistas votaron a favor de la reforma, ocho se pronunciaron contra y la legisladora Angélica Casillas se abstuvo de votar.

#SesiónDePleno 🏛️ | Aprueban las reformas al Código Civil para el Estado de Guanajuato, en materia de matrimonio.https://t.co/toaqBsSdPM pic.twitter.com/cvQXH1Muku — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) December 4, 2025

Al hacer uso de la voz, la Diputada María Eugenia García Olivares manifestó que el dictamen conlleva homologar la normativa local con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y con los criterios de convencionalidad internacional, al ampliar las oportunidades de felicidad para seres humanos con la sustitución del término hombre y mujer por personas.

Agregó que durante años un sector de la sociedad ha vivido bajo la sombra de la humillación, derechos ignorados, dignidad defendida, identidad negada y con libertad reprimida, al invalidarse su forma de amar y la manera en la que formaban una familia, además de que los derechos conquistados son un reconocimiento a la valentía de colectivos y personas de la diversidad sexual y de género.

Pese a que no estaba legislado, del 20 de diciembre del 2021 a la fecha, el Registro Civil pudo casar a mil 28 parejas del mismo sexo, sin necesidad de tramitar un amparo, gracias a la disposición 226/2021 que publicó la entonces Secretaria de Gobierno y ahora Gobernadora, Libia García Muñoz Ledo.

En la misma sesión, los diputados reformaron el Código Penal para tipificar los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual.

Respecto a la prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Genero (Ecosig), también llamados "terapias de conversión", se expone en lo aprobado que se entiende por esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad o expresión de género aquellas prácticas en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional y se utilicen tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana, consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, médicas o cualquier método o tratamiento, que tengan por objeto anular o menoscabar la expresión o identidad de género o la orientación sexual de la víctima.

Asimismo, se indica que cuando quien lo haga sea el padre, madre o tutor de la víctima, la pena será de 20 a 60 días multa y tratamiento psicoterapéutico integral por el tiempo que determine el Juez.

#SesiónDePleno 🏛️ | Avalan reformas para la prevención y sanción de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género.https://t.co/LRkabKuAY1 pic.twitter.com/IEb8T4rliH — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) December 4, 2025

En tanto, el Congreso de Guanajuato –en presencia de personas antiaborto– archivó las tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto; otra de reforma a la Constitución Política para el Estado a fin de derogar la disposición normativa que establece que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y una más que proponía cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir el concepto de autonomía reproductiva.

Como autora del dictamen, la Diputada de Morena María Eugenia García Oliveros expresó que el tipo penal que criminaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo en Guanajuato es inconstitucional y por ello se tiene la obligación de adecuar la legislación a los estándares constitucionales y convencionales en la materia.

Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió que varios artículos del Código Penal estatal son inconstitucionales por vulnerar los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir y forma parte de un sistema que criminaliza de forma absoluta el acceso a un aborto voluntario.