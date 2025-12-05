Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

En la misma sesión, el Congreso legisló para prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Genero (Ecosig), también conocidas como "terapias de conversión".
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Congreso de Guanajuato aprobó este jueves, con 25 votos a favor y nueve en contra, una reforma al Código Civil local para que las parejas homosexuales puedan casarse, así como al Código Penal para tipificar los delitos contra la expresión, la identidad de género y la orientación sexual. La victoria fue celebrada por colectivos de la comunidad LGBT+.
"Con estas modificaciones se precisa que el matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, se ajusta en el cuerpo normativo lo relativo al marido y la mujer por personas cónyuges", explicó el Congreso local en un comunicado.
Seis panistas votaron a favor de la reforma, ocho se pronunciaron contra y la legisladora Angélica Casillas se abstuvo de votar.
#SesiónDePleno 🏛️ | Aprueban las reformas al Código Civil para el Estado de Guanajuato, en materia de matrimonio.https://t.co/toaqBsSdPM pic.twitter.com/cvQXH1Muku
— Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) December 4, 2025
Al hacer uso de la voz, la Diputada María Eugenia García Olivares manifestó que el dictamen conlleva homologar la normativa local con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y con los criterios de convencionalidad internacional, al ampliar las oportunidades de felicidad para seres humanos con la sustitución del término hombre y mujer por personas.
Agregó que durante años un sector de la sociedad ha vivido bajo la sombra de la humillación, derechos ignorados, dignidad defendida, identidad negada y con libertad reprimida, al invalidarse su forma de amar y la manera en la que formaban una familia, además de que los derechos conquistados son un reconocimiento a la valentía de colectivos y personas de la diversidad sexual y de género.
Pese a que no estaba legislado, del 20 de diciembre del 2021 a la fecha, el Registro Civil pudo casar a mil 28 parejas del mismo sexo, sin necesidad de tramitar un amparo, gracias a la disposición 226/2021 que publicó la entonces Secretaria de Gobierno y ahora Gobernadora, Libia García Muñoz Ledo.
En la misma sesión, los diputados reformaron el Código Penal para tipificar los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual.
#SesiónDePleno 🏛️ | Avalan reformas para la prevención y sanción de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género.https://t.co/LRkabKuAY1 pic.twitter.com/IEb8T4rliH
— Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) December 4, 2025
Con 19 votos a favor otra vez el Congreso de Guanajuato rechazó votar a favor de la despenalización del aborto.
Le va a tocar a la @SCJN despenalizar en este estado, será ley 💚✨ pic.twitter.com/HjJSmBt2z3
— Ninde MolRe 💚 (@NindeMolRe) December 4, 2025