Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

Deutsche Welle

04/12/2025 - 10:52 pm

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Tu hijo juega horas en el celular? Profeco da recomendaciones para un uso saludable

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Las investigaciones realizadas revelaron que el uso temprano de smartphones puede provocar un mayor riesgo de depresión, obesidad y falta de sueño en niños y niñas.

Berlín, 4 de diciembre (DeutscheWelle).- Navegar la vida en tiempos tan acelerados no es sencillo para quienes equilibran trabajo, familia y el incesante estímulo de la era digital. Para los padres, el desafío es aún mayor: además de proteger a sus hijos en este entorno, deben decidir cuándo es el momento adecuado para entregarles su primer teléfono inteligente. Y justo esa decisión -largamente debatida en hogares y escuelas- acaba de recibir una respuesta incómoda respaldada por datos.

Celular a los 12 años: los datos de salud mental que preocupan

Un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics revela que los niños que poseen un teléfono inteligente a los 12 años enfrentan un mayor riesgo de depresión, obesidad y falta de sueño en comparación con quienes aún no tienen estos dispositivos.

La investigación, realizada por el Children's Hospital of Philadelphia junto con las universidades de California en Berkeley y Columbia, analizó información de más de 10 mil adolescentes estadounidenses que participaron en el Estudio sobre el Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, considerado el mayor seguimiento a largo plazo del desarrollo cerebral infantil en Estados Unidos entre 2018 y 2020.

Según recoge CBS News, las cifras muestran que el 63,6 por ciento de los participantes ya tenía un smartphone y que la edad promedio de adquisición rondaba los 11 años.

Depresión, obesidad y falta de sueño: el patrón de riesgo

En concreto, según el estudio, los niños que tenían un smartphone a esa edad presentaban aproximadamente un 31 por ciento más probabilidades de depresión, un 40 por ciento más de obesidad y un 62 por ciento más de falta de sueño, en comparación con quienes no tenían teléfono.

Esta asociación se mantuvo significativa incluso tras ajustar por factores como el nivel socioeconómico, la etapa de desarrollo puberal, la supervisión parental y la presencia de otros dispositivos en casa.

Lo que resulta especialmente revelador es que los investigadores ni siquiera examinaron qué hacían los niños con sus teléfonos.

"Básicamente, hicimos una pregunta sencilla: ¿el mero hecho de tener un smartphone propio a esta edad tiene algo que ver con los resultados de salud?", explicó a CBS News el Dr. Ran Barzilay, autor principal del estudio y psiquiatra infantil del hospital de Filadelfia.

Al comparar a los preadolescentes que recibieron su primer teléfono entre los 12 y los 13 años con quienes aún no tenían uno, los investigadores observaron que el primer grupo tendía a presentar más señales de malestar emocional y un descanso menos reparador.

Esto refuerza la idea, señalada por los investigadores, de que la adolescencia temprana es una etapa especialmente sensible a cambios en hábitos de sueño y bienestar.

"Un niño de 12 años es muy, muy diferente a uno de 16", señaló Barzilay a The New York Times. "No es como un adulto de 42 años frente a uno de 46", agrega.

La investigación no demuestra una causalidad directa, aunque sí se suma a un creciente cuerpo de evidencia que apunta a efectos cognitivos perjudiciales asociados al uso temprano de smartphones.

Por ejemplo, como reportó previamente DW, un estudio advierte que estos dispositivos no son adecuados para los más pequeños, al asociarse con problemas de atención, menor autonomía en el juego y menos tiempo para actividades esenciales del desarrollo.

A ello se añaden otros hallazgos: una investigación que describe a los teléfonos inteligentes como un "parásito" evolutivo que captura recursos cognitivos, y otra que demuestra que basta con apagar el internet del móvil para reducir la ansiedad y la dependencia.

¿Prohibir los teléfonos inteligentes a los niños? La respuesta no es simple

No necesariamente. Barzilay reconoce que los smartphones también pueden desempeñar un papel constructivo, fortaleciendo las conexiones sociales, apoyando el aprendizaje y facilitando el acceso a información valiosa. Muchas familias, además, los consideran herramientas importantes para la seguridad y la comunicación cotidiana.

Aun así, el mensaje central es contundente. "Cuando le das un teléfono a tu hijo, debes considerarlo como algo importante para su salud y actuar en consecuencia", advirtió el investigador en entrevista con The New York Times.

El equipo recalcó que no pretende demonizar la tecnología ni culpar a los padres que ya han dado un dispositivo a sus hijos. Su objetivo es que esta evidencia sirva para tomar decisiones más informadas y equilibradas.

Recomendaciones para padres: uso responsable del smartphone

Entre las recomendaciones destacan la creación de reglas claras en casa, la limitación del uso nocturno -sobre todo en la habitación- y la revisión conjunta de los ajustes de privacidad y los contenidos que consumen los menores.

El contexto ayuda a entender la magnitud del fenómeno. Según datos recogidos por CBS News del Pew Research Center, en 2024 el 95 por ciento de los adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años tenía un smartphone, y la penetración alcanza incluso a los más pequeños: cerca del 30 por ciento entre los 8 y 10 años, el 12 por ciento entre los 5 y 7, y alrededor del 8 por ciento en menores de 5.

"Lo más probable es que todos los adolescentes acaben teniendo un teléfono inteligente", admite Barzilay en un comunicado del Children's Hospital of Philadelphia. El investigador dio smartphones a dos de sus tres hijos antes de los 12 años, aunque ahora planea esperar con su hijo de nueve.

¿Y entonces, a qué edad?

Ante la cuestión de cuándo conviene entregar el primer smartphone, el estudio no fija una edad ideal. Lo que sí muestra es que recibirlo demasiado pronto se asocia con peores indicadores de salud en la adolescencia temprana.

En ese sentido, la investigación futura buscará precisar qué aspectos del uso -aplicaciones, patrones, frecuencia- se asocian a los efectos adversos, así como identificar qué jóvenes son más vulnerables y quiénes podrían beneficiarse.

Mientras tanto, el debate sigue creciendo. Varias escuelas estadounidenses y en el mundo han optado por prohibir los teléfonos, y los expertos mantienen sus advertencias sobre el tiempo frente a las pantallas. La profesora de la Universidad de Brown Jacqueline Nesi recordó a The New York Times que los padres no necesitan esperar pruebas concluyentes para tomar decisiones: "Dar a un niño un dispositivo con acceso a todo Internet va a ser arriesgado".

Barzilay subrayó que la respuesta debe ser colectiva. No todos los niños con smartphone tendrán problemas duraderos, señala, pero sí es necesario que padres, responsables políticos y comunidad actúen de forma conjunta.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

López Obrador

"López Obrador fue, es y seguirá siendo todo un fenómeno, por lo visto. No hay otro político...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

+ Sección

Galileo

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Pedro Haces
1

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

El Congreso de Guanajuato aprueba, al fin, el matrimonio igualitario; rechaza aborto
2

Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

Isla Epstein
3

FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
4

“¡Mátalos a todos!” Hegseth es acusado de pedir ejecuciones extrajudiciales en el mar

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.
5

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

6

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

Ley de Aguas Senado
7

Senado aprueba en lo general reforma a la Ley de Aguas; sigue discusión en el Pleno

Alito
8

ENTREVISTA ¬ El PRI representaba muy poco para la Internacional Socialista: Illades

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
9

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
10

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante su salida tras la reunión del Consejo Mexicano de Negocios.
11

Sheinbaum se reúne con élite empresarial, y qué le dirá a Trump: "¡Que Viva México!"

El director de la Junta de Caminos de Estado de México, Ariel Juárez Cisneros, renunció este jueves luego de protagonizar un altercado en un Metepec.
12

Ariel Juárez, funcionario del Edomex, renuncia tras protagonizar pelea en Metepec

Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz y del Consejo de Administración de Grupo Financiero Ve por Más, recibió a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en el Museo Kaluz para sostener una reunión con empresarias y empresarios del Consejo Mexicano de Negocios
13

EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
14

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasrall en elección de Honduras
15

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasralla en elección de Honduras

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz y del Consejo de Administración de Grupo Financiero Ve por Más, recibió a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en el Museo Kaluz para sostener una reunión con empresarias y empresarios del Consejo Mexicano de Negocios
1

EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

Alito
2

ENTREVISTA ¬ El PRI representaba muy poco para la Internacional Socialista: Illades

El Congreso de Guanajuato aprueba, al fin, el matrimonio igualitario; rechaza aborto
3

Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

Ley de Aguas Senado
4

Senado aprueba en lo general reforma a la Ley de Aguas; sigue discusión en el Pleno

El gobierno de Estados Unidos publicó este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.
5

EU mata a otros 4 tripulantes de "narcolancha" entre la controversia internacional

Pedro Haces
6

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.
7

#PuntosyComas ¬ Jalisco y Morelos también podrían ir a Revocación de Mandato en 2028

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasrall en elección de Honduras
8

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasralla en elección de Honduras

Isla Epstein
9

FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

Tres de los más relevantes organismos empresariales de México, Estados Unidos y Canadá se pronunciaron para que el T-MEC, continué vigente y no muera.
10

Más de 425 empresarios de México, EU y Canadá piden que el T-MEC continúe vigente

11

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante su salida tras la reunión del Consejo Mexicano de Negocios.
12

Sheinbaum se reúne con élite empresarial, y qué le dirá a Trump: "¡Que Viva México!"