ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

El Diputado Manuel Vázquez Arellano denunció en entrevista con “Los Periodistas” la creación de un supuesto "grupo de amistad" con un rabino israelí —descrito como simpatizante de la campaña militar en Gaza—, impulsado por Pedro Haces Barba y planteó la sospecha de que la reunión tiene un "trasfondo" ligado a intereses de grandes empresas israelíes en el contexto de la discusión de la nueva Ley de Aguas, un tema que, según el morenista, Haces "ni siquiera votó en lo general."

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El Diputado Manuel Vázquez Arellano denunció un profundo desacuerdo dentro de la bancada de Morena por la instalación de un supuesto "grupo de amistad" con un rabino simpatizante de la campaña genocida de Israel contra Palestina, promovida por el Diputado Pedro Haces Barba, mano derecha del coordinador parlamentario, Ricardo Monreal Ávila.

"Esto jamás nos fue informado, por lo tanto, sí nos cayó de sorpresa”, dijo Vázquez Arellano a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. “Cómo es posible que se invite a quienes son parte o cómplices del genocidio que se está llevando en Gaza o quien se ha manifestado dos, tres veces para solapar a quienes perpetran esta barbarie en Gaza contra niños y niñas, contra el pueblo palestino?".

Un grupo de diputados del PRI, PAN, el Partido Verde y Morena recibieron en la oficina de Pedro Haces al rabino israelí David Yosef, descrito como un "ultrasionista y mileísta defensor del genocidio en Gaza". Este encuentro, así como la intención de instalar un Grupo de Amistad México-Israel en San Lázaro fue calificado por Pedro Miguel, escritor y fundador de Morena, como "lamentable, indignante y absurdo". Ante las críticas, Pedro Haces defendió su derecho a recibir a quien quisiera, argumentando que la comitiva que acompañaba a Yosef incluía a "empresarios mexicanos de origen judío" y amigos personales.

Como diputado federal tengo la obligación de atender a quien viene a tocar la puerta. Mi oficina está abierta para toda la gente; la @Mx_Diputados es la casa del pueblo, donde todas las voces se escuchan. pic.twitter.com/XEozeUfWfB — Pedro Haces (@PedrohacesO) December 3, 2025

Al respecto, el Diputado Manuel Vázquez Arellano cuestionó que la reunión se llevara a cabo "en lo oscurito" y en una oficina personal, a la par que planteó la posibilidad de que el encuentro no fuera casual:. "Se estaba discutiendo la ley de aguas... algunos colectivos en contra del genocidio en Gaza nos invitaron y nos visitaban a varios diputados y diputadas en la Cámara de Diputados para manifestarnos en contra de las grandes empresas israelíes que están involucradas en los asuntos del agua como Mekorot y otras. Entonces algo hay ahí."

El Diputado morenista incluso reveló que Pedro Haces "ni siquiera votó en lo general el tema, el dictamen de la ley de aguas... no sé en qué asuntos andaba, pero esas cosas dicen mucho." Al ser cuestionado sobre si estos actos son impulsados por otro tipo de "intereses”, Vázquez Arellano no dudó en señalar que el partido debe revisar los perfiles de sus integrantes, pues la flexibilidad extrema puede ser perjudicial. “Muchos dentro del partido... no podemos seguir con este tipo de perfiles porque a la larga, repito, dañan el proceso."

No a los G3n0clda$! No estoy de acuerdo en el recibimiento que se le da al Rabino David Yosef, cómplice del G3n0cidi0 en Gaza!! pic.twitter.com/Jcdenkh7Zi — Manuel Vázquez Arellano (@Omarel44) December 2, 2025

Vázquez Arellano manifestó que el suceso les "cayó de sorpresa" porque "jamás” les informado", y arremetió contra la "actitud de prepotencia" de Pedro Haces y sobre la justificación que tuvo del encuentro con sus "amigos personales”. Al respecto, el Diputado de Morena dijo que su compañero de bancada y vicecoordinador “se equivoca, sobre todo cuando dice que son sus amigos personales. [...] los asuntos personales se tratan en la casa. Si son tus amigos personales, que se los lleve al rancho que tiene afuera, pero no dentro de la Cámara de Diputados donde se ven los asuntos públicos."

El legislador de Morena sentenció que llevar a un simpatizante abierto de la postura bélica israelí al Congreso "involucra al Diputado” e “involucra una posición del Congreso", lo cual es el principal problema. Además, señaló que no comparte el estilo de trabajo de Haces:"Ya no hablemos de la prepotencia, como bien mencionan, que también no comparto para nada. No creo que deba ser el estilo de trabajo de un legislador o legisladora de la Cuarta Transformación”.