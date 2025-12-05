Falso agente del FBI es detenido en bar de Tijuana por autoridades de Baja California

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025

Falso agente del FBI es detenido en Tijuana

El falso agente del FBI contaba con una placa apócrifa para amedrentar a las personas. Además, ya contaba con una orden de arresto en el estado de Utah.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana anunció el jueves la detención de un hombre que se hacía pasar por agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El arresto se produjo un día antes en la ciudad de Tijuana.

Las autoridades estadounidenses informaron que el hombre, quien es originario de Kansas City, en el estado de Missouri, contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, robo con violencia y fraude.

El sospechoso, quien incluso portaba una placa de utilería para convencer a las personas de sus supuestas funciones como agente del FBI, responde al nombre de John Rockne, de 56 años de edad, quien además utilizaba la identificación para evitar revisiones.

Tras ser detenido, las autoridades estatales de Baja California verificaron la situación jurídica del hombre con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), instancia que confirmó que la persona contaba con una orden activa por tres delitos.

Durante el arresto, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana localizó un pastillero con dos tabletas de clonazepam, las cuales fueron embaladas como indicios. Pese a que John Rockne no contaba con armas u otros objetos delictivos, quedó asentado que utilizaba una placa apócrifa ara identificarse.

Asimismo, se informó que el detenido en un bar por la Unidad de Enlace Internacional, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, también conocida como "los caza gringos" era buscado por las autoridades de Utah.

La detención de John Rockne se produjo gracias a la colaboración de las autoridades de Estados Unidos, quienes confirmaron las instituciones de seguridad mexicanas que la persona señalada era buscada por delitos contra la salud, robo con violencia y fraude.

Finalmente, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual realizará los trámites de deportación o entrega a las autoridades estadounidenses.

