La UIF congela cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo

Por sospechas de lavado de dinero, la UIF congeló las cuentas de uno de los dueños de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, luego de ser detenido por tráfico de armas, droga y huachicol.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Unidad de Investigación Financiera (UIF) bloqueó el jueves las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del certamen Miss Universo que pasó a ser testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de una orden de captura en su contra por los delitos de tráfico de armas, droga y huachicol.

Las autoridades federales confirmaron que Rocha Cantú fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, acto que lleva a cabo el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando existen sospechas de lavado de dinero.

La orden de captura del regiomontano fue girada por un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, el pasado 15 de noviembre, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, en la modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

También, de acuerdo con información dada a conocer por Milenio y El País, llegó a corromper a la propia Fiscalía General de la República (FGR) mediante sobornos para obtener información que usaría luego a su favor. Pese a la orden de captura en su contra, Rocha Cantú se acogió a un criterio de oportunidad: un pacto con la FGR que lo convirtió en testigo colaborador protegido, a cambio de entregar información sobre sus presuntos cómplices.

Según lo publicado por Milenio, el empresario habría pagado hasta dos millones de pesos a integrantes de la FGR con el objetivo de tener acceso a información sobre las investigaciones que había en su contra, así como de otros integrantes de la organización criminal a la que pertenecía.

Además de la información publicada por Milenio, El País publicó una pieza en donde se exponen detalles sobre la operación de huachicoleo en la que participaba Raúl Rocha Cantú, quien habría inyectado "capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos de América".

La información citada por el diario menciona que, en el caso de Estados Unidos, se habría realizado una compra de tres mil millones de litros de combustible provenientes de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas.

Por su parte, el hidrocarburo proveniente de Sudamérica era trasladado en lanchas a través del río Suchiate para luego ser almacenado en pipas y proceder a su transportación a diferentes puntos de la República.

El País cita conversaciones intervenidas por las autoridades mexicanas, en las cuales se mencionan los nombres de Rocha Cantú, Jacobo Reyes León y Daniel Roldán Morales.

Las conversaciones revelan que, con el fin de garantizar el traslado seguro del huachicol, se pagaba al crimen organizado, así como a elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. "Esos weyes ya nos van a cuidar al punto que van a escoltar las unidades, que va a ir un wey de punta para que no tengan pedo para que el chofer se sienta tranquilo", se dijo en una de las llamadas intervenidas.