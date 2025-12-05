Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

Richard Gere, quien estuvo acompañado por Alicia Bárcena, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elogió la habilidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum para lidiar con Trump.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El actor y activista Richard Gere lanzó ayer una dura crítica en contra del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, desde la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, pues se dijo sentirse avergonzado del segundo mandato que ejerce el magnate en el país norteamericano. A la par, la estrella de Hollywood alabó la capacidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de lidiar con el líder republicano.

“Como estadounidense, me avergüenzo profundamente de este Presidente. No quiero que eso sea un aplauso, porque es un desafío para todos [...] su Presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo [Trump], así que le aplaudo”, aseveró el actor, una de las figuras más esperadas de la feria.

“Creo que necesitamos más mujeres líderes en el mundo, porque suelen representar la compasión y la sabiduría, porque el corazón cálido es parte de su naturaleza, es la evolución de las emociones”, agregó.

“Su PresidentA es increíble” @Claudiashein Richard Gere en la FIL de Guadalajara pic.twitter.com/JmNUkFV0fP — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸 (@Hans2412) December 5, 2025

En su conferencia titulada “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino”, el actor de Mujer bonita reflexionó sobre la crisis ambiental global y los retos a los que se enfrenta la sociedad frente a dirigentes como Trump, Putin o Netanyahu.

“Todo líder que no sea incluyente no es el líder adecuado”, añadió el actor ante un auditorio lleno.

"Hay personas malas en el planeta con un poder enorme, que están del lado equivocado de la historia o del lado equivocado del futuro. Pero levantarnos es un reto para nosotros”, apuntó.

Acompañado por Alicia Bárcena, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, habló de su proyecto ecológico Sierra a mar en el estado de Jalisco, que consideró la región más bella que ha visto.

El titular de la fundación Gere también anunció la exhibición del documental que produce, Sabiduría y felicidad, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara.

No es la primera vez que Gere critica a Trump, una de sus menciones más duras al actual Presidente de Estados Unidos ocurrió en febrero pasado, en la entrega de los premios Goya, donde al recoger un galardón expresó: "Vengo de un lugar muy oscuro en América, donde un matón es el Presidente, pero no sólo pasa en Estados Unidos, es en todos lados".

Este viernes, Claudia Sheinbaum Pardo tendrá su primer encuentro cara a cara con el Presidente estadounidense Donald Trump en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, donde se realizará el sorteo del Mundial 2026 organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). También se reunirá con su homólogo de Canadá, el Primer Ministro Mark Carney.