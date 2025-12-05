Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 9:08 am

Richard Gere critica a Donald Trump

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Vengo de un lugar oscuro en América, donde un matón es el Presidente": Richard Gere

Sheinbaum se reúne con élite empresarial, y qué le dirá a Trump: "¡Que Viva México!"

Actriz ganadora del Óscar alaba que Sheinbaum apoye a Texas "después de tanto odio"

Richard Gere, quien estuvo acompañado por Alicia Bárcena, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elogió la habilidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum para lidiar con Trump.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El actor y activista Richard Gere lanzó ayer una dura crítica en contra del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, desde la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, pues se dijo sentirse avergonzado del segundo mandato que ejerce el magnate en el país norteamericano. A la par, la estrella de Hollywood alabó la capacidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de lidiar con el líder republicano.

“Como estadounidense, me avergüenzo profundamente de este Presidente. No quiero que eso sea un aplauso, porque es un desafío para todos [...] su Presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo [Trump], así que le aplaudo”, aseveró el actor, una de las figuras más esperadas de la feria.

“Creo que necesitamos más mujeres líderes en el mundo, porque suelen representar la compasión y la sabiduría, porque el corazón cálido es parte de su naturaleza, es la evolución de las emociones”, agregó.

En su conferencia titulada “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino”, el actor de Mujer bonita reflexionó sobre la crisis ambiental global y los retos a los que se enfrenta la sociedad frente a dirigentes como Trump, Putin o Netanyahu.

“Todo líder que no sea incluyente no es el líder adecuado”, añadió el actor ante un auditorio lleno.

"Hay personas malas en el planeta con un poder enorme, que están del lado equivocado de la historia o del lado equivocado del futuro. Pero levantarnos es un reto para nosotros”, apuntó.

Richard Gere FIL
El actor y activista estadounidense Richard Gere en el marco de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro De Guadalajara. Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro

Acompañado por Alicia Bárcena, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, habló de su proyecto ecológico Sierra a mar en el estado de Jalisco, que consideró la región más bella que ha visto.

El titular de la fundación Gere también anunció la exhibición del documental que produce, Sabiduría y felicidad, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara.

No es la primera vez que Gere critica a Trump, una de sus menciones más duras al actual Presidente de Estados Unidos ocurrió en febrero pasado, en la entrega de los premios Goya, donde al recoger un galardón expresó: "Vengo de un lugar muy oscuro en América, donde un matón es el Presidente, pero no sólo pasa en Estados Unidos, es en todos lados".

Este viernes, Claudia Sheinbaum Pardo tendrá su primer encuentro cara a cara con el Presidente estadounidense Donald Trump en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, donde se realizará el sorteo del Mundial 2026 organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). También se reunirá con su homólogo de Canadá, el Primer Ministro Mark Carney.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Cuando todo falle, consulte el instructivo

"López Obrador no necesitaba preguntar, mucho menos escuchar la crítica de los expertos. Él, en su inmensa...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El amparo resiste, pero la amenaza sigue

"La buena noticia es que, esta vez, los amagos no se consumaron. La mala es que volverán....
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

+ Sección

Galileo

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

Netflix acuerda la compra de Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por más de 82 mdd
2

Netflix acuerda la compra de Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por más de 82 mdd

Isla Epstein
3

FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

La UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú.
4

La UIF congela cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo

Pedro Haces
5

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

Digamos lo obvio: ni en ese momento de 2021, ni en ningún momento en la historia mexicana, hubo jamás indicio alguno de que López Obrador se quisiera reelegir.
6

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.
7

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

El Mayo
8

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Ley de Aguas Senado
9

Ya es oficial: Senado avala Ley de Aguas de CSP por 85 votos a favor y 36 en contra

Alito
10

ENTREVISTA ¬ El PRI representaba muy poco para la Internacional Socialista: Illades

salario mínimo
11

El espejismo del Salario Mínimo

12

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

Cuando todo falle consulte el instructivo, dice la máxima del buen mexicano. Un mexicano jamás lee un instructivo antes de echar a andar el juguete nuevo.
13

Cuando todo falle, consulte el instructivo

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
14

“¡Mátalos a todos!” Hegseth es acusado de pedir ejecuciones extrajudiciales en el mar

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
15

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Richard Gere critica a Donald Trump
1

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

Netflix acuerda la compra de Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por más de 82 mdd
2

Netflix acuerda la compra de Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por más de 82 mdd

¿Qué hacer en la CdMx?
3

Villancicos, Jack Skellington y teatro en el primer fin de semana del mes en la CdMx

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?
4

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

La UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú.
5

La UIF congela cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo

Ley de Aguas Senado
6

Ya es oficial: Senado avala Ley de Aguas de CSP por 85 votos a favor y 36 en contra

7

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz y del Consejo de Administración de Grupo Financiero Ve por Más, recibió a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en el Museo Kaluz para sostener una reunión con empresarias y empresarios del Consejo Mexicano de Negocios
8

EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

Alito
9

ENTREVISTA ¬ El PRI representaba muy poco para la Internacional Socialista: Illades

El Congreso de Guanajuato aprueba, al fin, el matrimonio igualitario; rechaza aborto
10

Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

El gobierno de Estados Unidos publicó este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.
11

EU mata a otros 4 tripulantes de "narcolancha" entre la controversia internacional

Pedro Haces
12

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel