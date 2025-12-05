EN VIVO

Trump agradece el trabajo de Sheinbaum y Carney. Los tres ya están en Centro Kennedy

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 11:30 am

El Sorteo del Mundial 2024 es el escenario para el primer encuentro entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, en medio de tensiones arancelarias y por el combate al narcotráfico en territorio nacional.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense Donald Trump tendrán este viernes su primer encuentro cara a cara en Washington, D.C., con motivo del sorteo del Mundial 2026, al que asiste también el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Se tratará de la primera reunión que sostendrá la mandataria mexicana con el magnate republicano, quien a pesar de mostrar públicamente admiración por Sheinbaum ha cuestionado en múltiples ocasiones a su gobierno por su combate al narcotráfico. También se encuentra en el evento el Primer Ministro Carney con lo que las tres naciones podrían abordar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que Trump ha puesto en duda durante su segundo periodo al frente de la Casa Blanca.

Tal como se había previsto, Trump fue galardonado con el Primer Premio FIFA de la Paz por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

