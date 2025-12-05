Eduardo Manzano, comediante y protagonista de "Los Polivoces", muere a los 87 años

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 9:26 am

Eduardo Manzano, "El Polivoz", murió a los 87 años.

Su hijo, Lalo Manzano, confirmó la noticia en redes sociales. Agradeció a todos los que respetuosamente se sumaron con sus muestras de cariño para el actor y comediante que es recordado por el programa "Los Polivoces".

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– Eduardo Manzano, actor y comediante mexicano conocido sobre todo por ser "El Polivoz", del dueto del famoso programa "Los Polivoces", hito de la década de los 80, ha muerto este jueves. Tenía 87 años.

Su hijo, Lalo Manzano, confirmó la noticia este viernes en una publicación en redes sociales. Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento", señaló.

"Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacia, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles", añadió.

Su legado, dijo Lalo Manzano, también comediante, "no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa". "Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz", despidió a su padre.

Uno de los personajes más famosos creados por "Los Polivoces", el dúo que formó Eduardo Manzano con Enrique Cuenca –quien murió en el año 2000–, fue Gordolfo Gelatino, entre otros, como los Hermanos Lelos, Andobas y Don Teofilito, Agallón Mafafas y Juan Garrison, el Maistro y el Saltamontes, el Púas y el Molacho, Mary Pompis, entre otros.

Actualmente, Manzano actuaba como Don Arnoldo López Conejo, en la novela de comedia "Una familia de 10", creada por Jorge Ortiz de Pinedo, y que se transmite en la cadena Televisa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

