La ONU respalda iniciativa de México para evitar que la IA opere armas nucleares

La ONU aprobó la resolución de México para impedir el control nuclear por IA y respaldó tratados sobre desarme. El país pidió mantener supervisión humana en decisiones militares.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Con 118 votos a favor, nueve en contra y 44 abstenciones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes una resolución impulsada por México para impedir que sistemas de inteligencia artificial operen armas nucleares.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta decisión marca un precedente en materia de control de tecnología aplicada al armamento estratégico, debido a que busca limitar el riesgo de detonaciones no autorizadas y fallas automatizadas en dispositivos nucleares.

"Por vez primera en su historia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta semana una resolución presentada y promovida por México sobre el desafío y preocupación que representa la posible utilización de inteligencia artificial en las armas nucleares, al incrementar el riesgo de detonaciones accidentales o de decisiones no autorizadas por seres humanos", resaltó la dependencia.

COMUNICADO. "Por iniciativa de México, Asamblea de la ONU aprueba resolución para evitar que armas nucleares sean controladas por IA".https://t.co/5VoqdkYgCZ pic.twitter.com/y8LDPPyyxy — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 5, 2025

México explicó que la iniciativa responde a la necesidad de mantener supervisión humana en decisiones vinculadas con el uso de armamento de destrucción masiva, por lo que la ONU reconoció que el desarrollo tecnológico aplicado al sector militar exige revisar sus implicaciones éticas, legales y operativas.

Asimismo, indicó que la comunidad internacional acordó continuar el análisis sobre el uso de inteligencia artificial en sistemas de defensa.

"La aprobación de la iniciativa refleja el interés de la mayoría de la comunidad internacional por mantener al ser humano en el centro de las políticas públicas sobre seguridad, y subraya la necesidad de continuar analizando las implicaciones y consecuencias de la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito militar, desde una perspectiva humanitaria y ética en apego al Derecho Internacional", se lee en el boletín.

De igual forma, en apego a su posición histórica sobre las armas nucleares, México promovió las siguientes resoluciones, mismas que fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU:

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco).

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).

Consecuencias humanitarias de las armas nucleares.

Imperativos éticos para un mundo libre de armas nucleares.

Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración del cumplimiento de los compromisos en materia de desarme nuclear.

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN).

Con estas acciones, México reafirmó su compromiso con la generación de acuerdos globales multilaterales para alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares, así como para prevenir las consecuencias catastróficas e impacto humanitario de estos instrumentos de guerra.