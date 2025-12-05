VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

Las autoridades de Naucalpan rescataron a una joven que pidió auxilio desde un vehículo en movimiento, hecho por el que tres personas fueron detenidas.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La tarde del 2 de diciembre, una joven intentó salir por la ventana de un vehículo en movimiento en la avenida Gustavo Baz, en Naucalpan, Estado de México, tras ser víctima de un intento de secuestro a plena luz del día.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos de la zona escucharon gritos provenientes de un auto compacto en el que observaron que la joven pedía auxilio mientras el vehículo avanzaba por la zona de San Bartolo.

Ante la situación, comerciantes de la vialidad se acercaron a la unidad al notar que la víctima intentaba sacar medio cuerpo por la ventana para detener el avance, para luego notificar a las autoridades municipales e intervenir en el conflicto.

📹‼️PRESUNTO INTENTO DE SECUESTRO EN NAUCALPAN‼️🚨🗣️JOVEN PIDE AUXILIO DESDE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO ⚠️🚙🚨 🟡 Revelan el presunto intento de secuestro de una joven sobre la avenida Gustavo Baz, en #Naucalpan, #Edoméx, a quien se el observa gritando asomada desde la ventanilla de… pic.twitter.com/zt141TWEcb — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 4, 2025

Al lugar arribaron Policías estatales y municipales, quienes bloquearon el paso del vehículo en el cruce con la calle José Becerril y solicitaron a los ocupantes descender para realizar la inspección correspondiente.

Durante la intervención, los agentes aseguraron a tres personas, que fueron trasladadas al Ministerio Público para la continuación de las diligencias y el proceso legal establecido.

La joven fue puesta bajo resguardo por parte del personal policial y y trasladada a un espacio seguro, donde recibió atención inmediata y realizó su declaración sobre lo ocurrido.

Las autoridades estatales informaron que la detención ocurrió sin registrar lesiones visibles en la víctima, quien presentó signos de crisis emocional tras el intento de escape registrado en la vía pública.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, privar de la libertad a una persona puede derivar en sanciones de 30 a 60 años de prisión, además de multas.

La Fiscalía mexiquense continúa la investigación para determinar si se configuró el delito y definir la situación jurídica de los tres detenidos.