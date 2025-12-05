VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 2:06 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Policías de la CdMx liberan a mujer secuestrada y amarrada en el auto de su expareja

SSC-CdMx marca alto a auto para alcoholímetro y halla a secuestrado; hay 2 detenidos

La SSC-CdMx detiene a presunto generador de violencia con armas y droga en Iztapalapa

Las autoridades de Naucalpan rescataron a una joven que pidió auxilio desde un vehículo en movimiento, hecho por el que tres personas fueron detenidas.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La tarde del 2 de diciembre, una joven intentó salir por la ventana de un vehículo en movimiento en la avenida Gustavo Baz, en Naucalpan, Estado de México, tras ser víctima de un intento de secuestro a plena luz del día.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos de la zona escucharon gritos provenientes de un auto compacto en el que observaron que la joven pedía auxilio mientras el vehículo avanzaba por la zona de San Bartolo.

Ante la situación, comerciantes de la vialidad se acercaron a la unidad al notar que la víctima intentaba sacar medio cuerpo por la ventana para detener el avance, para luego notificar a las autoridades municipales e intervenir en el conflicto.

Al lugar arribaron Policías estatales y municipales, quienes bloquearon el paso del vehículo en el cruce con la calle José Becerril y solicitaron a los ocupantes descender para realizar la inspección correspondiente.

Durante la intervención, los agentes aseguraron a tres personas, que fueron trasladadas al Ministerio Público para la continuación de las diligencias y el proceso legal establecido.

La joven fue puesta bajo resguardo por parte del personal policial y y trasladada a un espacio seguro, donde recibió atención inmediata y realizó su declaración sobre lo ocurrido.

Autoridades de Naucalpan rescataron a una joven que pidió auxilio desde un vehículo en movimiento, hecho por el que tres personas fueron detenidas.
Autoridades de Naucalpan rescataron a una joven que pidió auxilio desde un vehículo en movimiento, hecho por el que tres personas fueron detenidas. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades estatales informaron que la detención ocurrió sin registrar lesiones visibles en la víctima, quien presentó signos de crisis emocional tras el intento de escape registrado en la vía pública.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, privar de la libertad a una persona puede derivar en sanciones de 30 a 60 años de prisión, además de multas.

La Fiscalía mexiquense continúa la investigación para determinar si se configuró el delito y definir la situación jurídica de los tres detenidos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Cuando todo falle, consulte el instructivo

"López Obrador no necesitaba preguntar, mucho menos escuchar la crítica de los expertos. Él, en su inmensa...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El amparo resiste, pero la amenaza sigue

"La buena noticia es que, esta vez, los amagos no se consumaron. La mala es que volverán....
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

+ Sección

Galileo

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

Sorteo Fifa México, EU y Canadá
2

Sheinbaum, junto a Trump y Carney: “Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador...”

Richard Gere critica a Donald Trump
3

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

Sheinbaum aprobación
4

Sheinbaum sigue arriba, apenas dos puntos menos que en diciembre 2024, revela Enkoll

Eduardo Manzano, "El Polivoz", murió a los 87 años.
5

Eduardo Manzano, comediante y protagonista de "Los Polivoces", muere a los 87 años

6

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja sentimental de Jeffrey Epstein, solicitará ser puesta en libertad después de purgar cinco años de condena.
7

Ghislaine Maxwell solicitará su libertad luego de estar 5 años presa por caso Epstein

Rosa Icela celebra aprobación de Ley General de Aguas; confía en fin de las protestas
8

La Ley de Aguas da certidumbre, afirma Rosa Icela; productores levantan protestas

salario mínimo
9

El espejismo del Salario Mínimo

Isla Epstein
10

FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
11

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.
12

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

Digamos lo obvio: ni en ese momento de 2021, ni en ningún momento en la historia mexicana, hubo jamás indicio alguno de que López Obrador se quisiera reelegir.
13

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

El Mayo
14

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Pedro Haces
15

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

Rosa Icela celebra aprobación de Ley General de Aguas; confía en fin de las protestas
2

La Ley de Aguas da certidumbre, afirma Rosa Icela; productores levantan protestas

Sorteo Fifa México, EU y Canadá
3

Sheinbaum, junto a Trump y Carney: “Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador...”

Sheinbaum aprobación
4

Sheinbaum sigue arriba, apenas dos puntos menos que en diciembre 2024, revela Enkoll

Eduardo Manzano, "El Polivoz", murió a los 87 años.
5

Eduardo Manzano, comediante y protagonista de "Los Polivoces", muere a los 87 años

Richard Gere critica a Donald Trump
6

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

Netflix acuerda la compra de Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por más de 82 mdd
7

Netflix comprará Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por 82,700 millones de dólares

¿Qué hacer en la CdMx?
8

Villancicos, Jack Skellington y teatro en el primer fin de semana del mes en la CdMx

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?
9

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

La UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú.
10

La UIF congela cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo

Ley de Aguas Senado
11

Ya es oficial: Senado avala Ley de Aguas de CSP por 85 votos a favor y 36 en contra

12

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero