Mundial 2026: ¿Contra quién jugará la Selección Mexicana? Así quedaron los GRUPOS

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 4:36 pm

La Selección Mexicana ya conoce a sus primeros dos rivales del Mundial: compartirá grupo con Sudáfrica y Corea del Sur.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Sedes mexicanas presentan avances para Mundial: movilidad, seguridad, infraestructura

Empresas saquean el agua de Coapa por el Mundial 2026, denuncian vecinos y artistas

La Selección Mexicana compartirá grupo con Sudáfrica, con la que abrirá el Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Su segundo partido será contra Corea del Sur y el tercer rival saldrá de un repechaje europeo.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– El Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos (EU) y Canadá está más cerca que nunca, y hoy quedaron definidos los 12 grupos con los que comenzará el evento deportivo más importante del orbe. La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales, pero ¿cómo quedaron sorteados el resto de selecciones?

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo oficial del Mundial del próximo año, en el que México se convertirá por primera vez en el país que reciba tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

La selección mexicana compartirá el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo 4, que disputarán los representativos nacionales de Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

México disputará el partido inaugural el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. El encuentro será histórico, pues el inmueble albergará su tercer duelo inaugural mundialista, reafirmando su relevancia como una de las sedes emblemáticas del torneo.

Tras su debut, la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur en el Estadio de Chivas, en su segundo compromiso de la fase de grupos. Con ello, el anfitrión llevará la fiesta mundialista al occidente del país y reforzará su presencia en distintas regiones.

En su tercer partido, el conjunto tricolor regresará a la capital para medirse con el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda, nuevamente en el Estadio Azteca. Este duelo será decisivo para definir el futuro de México en el torneo y mantener vivo el sueño mundialista ante su afición.

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial?

El Grupo B quedó conformado por Canadá, también coanfitrión de esta edición, Catar, Suiza y el ganador del repechaje europeo, que saldrá de entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia.

El Grupo C tendrá a Brasil como cabeza de serie, acompañado por Marruecos, Haití y Escocia.

El Grupo D corresponde a Estados Unidos, el tercer anfitrión, junto a Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

El Grupo E está integrado por Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

El Grupo F fue para Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del repechaje europeo entre Polonia, Albania, Ucrania y Suecia.

El Grupo G incluye a Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El Grupo H quedó completamente definido con España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El Grupo I lo integran Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje de la FIFA entre Irak, Bolivia y Surinam.

El Grupo J incluye a la actual campeona del mundo, Argentina, junto a Argelia, Austria y Jordania.

El Grupo K tiene a Portugal, Colombia, Uzbekistán y el vencedor del repechaje de la FIFA entre República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

El Grupo L, el último, está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

“Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador...”: Sheinbaum

Durante su intervención en el sorteo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que las y los mexicanos conforman un pueblo trabajador y extraordinario; y al sacar el nombre de México de la tómbola celebró con un "¡Viva México!".

"Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la copa mundial, México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitaron nuestra nación. Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales", dijo la mandataria.

Tal como se había previsto, Trump fue galardonado con el Primer Premio FIFA de la Paz por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, será el primero en la historia en el que participarán 48 selecciones nacionales en un formato de 12 grupos de cuatro equipos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Cuando todo falle, consulte el instructivo

"López Obrador no necesitaba preguntar, mucho menos escuchar la crítica de los expertos. Él, en su inmensa...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El amparo resiste, pero la amenaza sigue

"La buena noticia es que, esta vez, los amagos no se consumaron. La mala es que volverán....
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

+ Sección

Galileo

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

Trump elogió a Sheinbaum durante una entrevista realizada por TV Azteca.
2

Trump dice a TV Azteca que “la Presidenta de México está haciendo muy buen trabajo”

3

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

“Tuvimos una excelente reunión”, dice Sheinbaum tras verse con Trump.
4

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Richard Gere critica a Donald Trump
5

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

EU acusa a exagente de la DEA de lavar dinero para el CJNG.
6

Subdirector de la DEA lavó millones de dólares para el CJNG; EU lo acusa formalmente

Sheinbaum aprobación
7

Sheinbaum sigue arriba, apenas dos puntos menos que en diciembre 2024, revela Enkoll

8

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

9

En 7 años, 23 marcas plagiaron el diseño autóctono de México, y no hay una sola denuncia: activistas

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
10

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

Eduardo Manzano, "El Polivoz", murió a los 87 años.
11

Eduardo Manzano, comediante y protagonista de "Los Polivoces", muere a los 87 años

Frank O. Gehry, uno de los grandes nombres de la arquitectura estadounidense, falleció este viernes a los 96 años en su casa de Santa Mónica (California).
12

Frank O. Gehry, un gigante de la arquitectura, fallece a los 96 años en California

salario mínimo
13

El espejismo del Salario Mínimo

Netflix acuerda la compra de Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por más de 82 mdd
14

Netflix comprará Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por 82,700 millones de dólares

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.
15

#PuntosyComas ¬ Jalisco y Morelos también podrían ir a Revocación de Mandato en 2028

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Selección Mexicana ya conoce a sus primeros dos rivales del Mundial: compartirá grupo con Sudáfrica y Corea del Sur.
1

Mundial 2026: ¿Contra quién jugará la Selección Mexicana? Así quedaron los GRUPOS

La ONU respalda propuesta de México para frenar el control nuclear por IA
2

La ONU respalda iniciativa de México para evitar que la IA opere armas nucleares

“Tuvimos una excelente reunión”, dice Sheinbaum tras verse con Trump.
3

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Frank O. Gehry, uno de los grandes nombres de la arquitectura estadounidense, falleció este viernes a los 96 años en su casa de Santa Mónica (California).
4

Frank O. Gehry, un gigante de la arquitectura, fallece a los 96 años en California

Trump elogió a Sheinbaum durante una entrevista realizada por TV Azteca.
5

Trump dice a TV Azteca que “la Presidenta de México está haciendo muy buen trabajo”

EU acusa a exagente de la DEA de lavar dinero para el CJNG.
6

Subdirector de la DEA lavó millones de dólares para el CJNG; EU lo acusa formalmente

7

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

Rosa Icela celebra aprobación de Ley General de Aguas; confía en fin de las protestas
8

La Ley de Aguas da certidumbre, afirma Rosa Icela; productores levantan protestas

Sheinbaum aprobación
9

Sheinbaum sigue arriba, apenas dos puntos menos que en diciembre 2024, revela Enkoll

Eduardo Manzano, "El Polivoz", murió a los 87 años.
10

Eduardo Manzano, comediante y protagonista de "Los Polivoces", muere a los 87 años

Richard Gere critica a Donald Trump
11

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

Netflix acuerda la compra de Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por más de 82 mdd
12

Netflix comprará Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por 82,700 millones de dólares