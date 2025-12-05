Mundial 2026: ¿Contra quién jugará la Selección Mexicana? Así quedaron los GRUPOS

La Selección Mexicana compartirá grupo con Sudáfrica, con la que abrirá el Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Su segundo partido será contra Corea del Sur y el tercer rival saldrá de un repechaje europeo.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– El Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos (EU) y Canadá está más cerca que nunca, y hoy quedaron definidos los 12 grupos con los que comenzará el evento deportivo más importante del orbe. La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales, pero ¿cómo quedaron sorteados el resto de selecciones?

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo oficial del Mundial del próximo año, en el que México se convertirá por primera vez en el país que reciba tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

La selección mexicana compartirá el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo 4, que disputarán los representativos nacionales de Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

México disputará el partido inaugural el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. El encuentro será histórico, pues el inmueble albergará su tercer duelo inaugural mundialista, reafirmando su relevancia como una de las sedes emblemáticas del torneo.

Tras su debut, la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur en el Estadio de Chivas, en su segundo compromiso de la fase de grupos. Con ello, el anfitrión llevará la fiesta mundialista al occidente del país y reforzará su presencia en distintas regiones.

En su tercer partido, el conjunto tricolor regresará a la capital para medirse con el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda, nuevamente en el Estadio Azteca. Este duelo será decisivo para definir el futuro de México en el torneo y mantener vivo el sueño mundialista ante su afición.

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial?

El Grupo B quedó conformado por Canadá, también coanfitrión de esta edición, Catar, Suiza y el ganador del repechaje europeo, que saldrá de entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia.

El Grupo C tendrá a Brasil como cabeza de serie, acompañado por Marruecos, Haití y Escocia.

El Grupo D corresponde a Estados Unidos, el tercer anfitrión, junto a Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

El Grupo E está integrado por Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

El Grupo F fue para Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del repechaje europeo entre Polonia, Albania, Ucrania y Suecia.

El Grupo G incluye a Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El Grupo H quedó completamente definido con España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El Grupo I lo integran Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje de la FIFA entre Irak, Bolivia y Surinam.

El Grupo J incluye a la actual campeona del mundo, Argentina, junto a Argelia, Austria y Jordania.

El Grupo K tiene a Portugal, Colombia, Uzbekistán y el vencedor del repechaje de la FIFA entre República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

El Grupo L, el último, está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Durante su intervención en el sorteo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que las y los mexicanos conforman un pueblo trabajador y extraordinario; y al sacar el nombre de México de la tómbola celebró con un "¡Viva México!".

"Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la copa mundial, México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitaron nuestra nación. Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales", dijo la mandataria.

El Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, será el primero en la historia en el que participarán 48 selecciones nacionales en un formato de 12 grupos de cuatro equipos.