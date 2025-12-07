Pruebas genéticas ayudarán para evaluar la salud del jaguar y para su conservación

07/12/2025 - 6:35 am

Refugio Jaguar

El proyecto Refugio Jaguar utilizará tecnología de secuenciación de nueva generación, esto se usará por primera vez en jaguares en México, y permitirá evaluar el estado de salud además de seleccionar parejas reproductoras.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El proyecto Refugio Jaguar ayuda y protege estos felinos que han sido recuperados de situaciones de riesgo para rehabilitarlos dentro de un espacio que replica los ecosistemas naturales, esto ayuda a revisar su comportamiento y bienestar. Llegó el momento de la tercera fase en la que se realizarán pruebas genéticas que permitan determinar qué jaguares son aptos para los procesos de reproducción.

Refugio Jaguar
Refugio Jaguar llega a su tercera etapa, la cual está enfocada en realizar pruebas genéticas que permitan determinar qué jaguares son aptos para procesos de reproducción. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Una esperanza

Los jaguares y todo lo que rodea este proyecto, continúan sorprendiendo a Ithiel Berrum, Director General de Reino Animal, quien en entrevista SinEmbargo, explicó que estos felinos realizan un proceso de rehabilitación tras ser rescatados.

"Una de ellas es la capacidad que tienen los animales que rescatamos de sí hacer un proceso de rehabilitación que les permita de nuevo estar en un entorno con toda la tranquilidad. Esa es una muy emocionante ver que sí sucede, porque llegan con alteraciones etológicas, de comportamiento y luego ver que ya están totalmente en plenitud".

Explicó que otra cosa que le sorprende y emociona es ver a los visitantes, en especial cuando descubren lo que es el jaguar y todo lo que representa. "[El jaguar] tiene muchos aspectos culturales, biológicos y demás, pero sobre todo el tema de la eh cercanía que pueden tener de forma segura de lo que implica un jaguar en un entorno pues muy similar a la selva. Nos gusta mucho ver que la gente realmente sí se empapa", destacó.

Lo más importante para Ithiel es "esta ilusión de que estos ejemplares sean una esperanza para el programa".

Refugio Jaguar
Estos análisis harán posible distinguir el grado de parentesco entre los ejemplares. Foto: Cortesía Refugio Jaguar

Rescate y educación

Este proyecto, que se realiza junto a Ferrero, ha pasado por varios momentos, el primero fue crear el espacio adecuado. "Han sido tres etapas con objetivos muy claros. La primera etapa tiene que ver con crear el centro que pueda ser un centro de rescate de jaguares, que cuente con las condiciones y con el equipamiento para darles el mejor bienestar animal a los ejemplares que aquí lleguen", dijo Ithiel Berrum.

Agrego: "eso debe convivir también con la ruta educativa, totalmente interactiva y emocional, pero de forma muy segura para que la gente entienda la historia del jaguar. La historia del jaguar es la historia del propio ser humano, porque en donde hay jaguares quiere decir que el ecosistema está sano. Cuando eso sucede, hay bienestar".

El que las personas puedan conocer todo lo que tiene que ver con los jaguares resulta clave, ya que pequeñas acciones pueden tener impactos importantes.

"Lo que más afecta a los jaguares son las causas indirectas, que es los modos de vida de los centros urbanos que para obtener todas nuestras necesidades presionamos de más a los ecosistemas y los hacemos que dejen de funcionar, que se hagan más pequeños y demás. En la medida en que el jaguar nos motiva, que es lo que queremos, a cambiar ese estilo de vida, es lo que hace que tenga efecto. Empezamos a reducir nuestra demanda de maneras no sostenibles de recursos y eso va a ayudar a que se restablezcan los ecosistemas".

Refugio Jaguar
El aspecto educativo es muy importante. Foto: SinEmbargo

Pruebas genéticas en jaguares

La Dra. Victoria Araiza, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, será la encargada de la tercera fase de Refugio jaguar.

"La importancia de conocer la genética de los jaguares es justo porque podemos, a través de esa información genética, evaluar el estado de salud de las poblaciones. Como les dijeron, cuando los individuos de una población disminuyen, la variabilidad genética se va perdiendo y esto hace que los ejemplares puedan enfermar de manera fácil, también hace que puedan tener malformaciones al aparearse entre parientes sanguíneos", acotó la Dra. Araiza.

La doctora señaló que los análisis permitirán "seleccionar parejas reproductoras y garantizar que las crías puedan adaptarse a estos entornos o a estos hábitats de los cuales han sido extraídos de alguna forma".

Otro aspecto que estos análisis permitirán conocer es la región geográfica de origen de algunos jaguares, para esto necesitarán de ejemplares silvestres, además de que permitirá tener una mejor hipótesis de reintroducción para que los ejemplares puedan sobrevivir en estos entornos.

Nancy Chávez
Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

