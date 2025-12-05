Frank O. Gehry, un gigante de la arquitectura, fallece a los 96 años en California

Europa Press

05/12/2025 - 2:57 pm

Frank O. Gehry, uno de los grandes nombres de la arquitectura estadounidense, falleció este viernes a los 96 años en su casa de Santa Mónica (California).

Frank O. Gehry, la figura icónica detrás de algunos de los edificios más emblemáticos del mundo y uno de los pocos nombres conocidos de la arquitectura contemporánea, falleció el viernes en su casa de Santa Mónica. 

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) - Frank O. Gehry, uno de los grandes nombres de la arquitectura estadounidense, falleció este viernes a los 96 años en su casa de Santa Mónica (California) tras una breve enfermedad respiratoria, según confirmó su jefa de gabinete al The New York Times.

Una de sus grandes obra como diseñador fue el Museo Guggenheim de Bilbao que se inauguró en el año 1997, una audaz construcción, emblema de la ciudad vasca, que representa una arquitectura vanguardista basada en el deconstructivismo. En 2014 también fue galardonado con el Premio Príncipe de las Artes en Oviedo.

Frank Owen Gehry nació en 1929 en Toronto (Canadá), pero adoptó la nacionalidad estadounidense después de trasladarse en 1947 a Los Ángeles con sus padres. Se graduó en Arquitectura en 1954 en la Universidad de Baja California y comenzó a trabajar en el estudio de Victor Gruen. Tras el servicio militar estudió Urbanismo en Harvard y volvió a la oficina de Gruen. En 1961, con su mujer y sus dos hijas, se trasladó a París, donde trabajó durante un año con André Rémondet. En 1962 estableció en Los Ángeles su propio estudio, Frank O. Gehry and Associates, desde el que lleva cinco décadas realizando proyectos en América, Europa y Asia.

Comenzó a destacar en la década de los 70 por sus edificios de formas esculturales que combinan materiales industriales poco comunes con otros como el titanio y el vidrio. En esa misma época, empezó a desarrollar su faceta como diseñador de mobiliario con la colección Easy Edges, concebida como una línea de bajo coste, formada por catorce piezas de cartón, a la que seguiría Experimental Edges, con un carácter más artístico.

Desde finales de los años 80, el nombre de Frank Gehry se ha asociado al movimiento deconstructivista, caracterizado por la fragmentación y por la ruptura de un proceso de diseño lineal, que da como resultado edificios de una apariencia visual impactante. Entre los ejemplos más destacados de este lenguaje formal se encuentran el Museo Guggenheim de Bilbao (1997) y el edificio Nationale-Nederlanden, conocido como Casa Danzante, de Praga (1996).

Entre sus obras, cabe destacar, además, el Museo Aeroespacial de California (1984), el Museo Vitra Design, en Weil am Rhein, Alemania (1989), el Museo de Arte Frederick Weisman en Minneapolis (1993), el edificio del Banco DZ en Berlín (1998), la Torre Gehry en Hannover (2001), el Centro Stata del Instituto Tecnológico de Cambridge (2003), el Walt Disney Concert Hall (2003) y el Centro Maggie's Dundee en Escocia (2003).

Gehry también trabajó en un museo de arte contemporáneo en París para la Fundación Louis Vuitton; el diseño de su primer parque infantil en Nueva York, en el extremo sur de la isla de Manhattan conocida como The Battery; y la reforma y recuperación del parque Mayer de isboa, que incluyó la restauración del Teatro Capitolio. En España, inauguró en 2006 las bodegas de la firma Herederos del Marqués de Riscal en Elciego (Álava) y ha proyectado la Torre de Sagrera en Barcelona.

Su obra ha sido objeto de numerosos estudios monográficos y en 2006 el director de cine Sydney Pollack estrenó el documental Sketches of Frank Gehry en Cannes. Ese mismo año, Gehry presentó su proyecto para el nuevo Museo Guggenheim de Abu Dabi y en 2008 diseñó el pabellón del Serpentine Gallery en el Hyde Park de Londres.

En 2012 se inauguró el primer edificio residencial de Gehry en Asia, la torre Opus Hong Kong, y actualmente está trabajando en el diseño del Eisenhower Memorial, que se prevé construir en Washington, en el West Campus que Facebook edificará en la localidad californiana de Menlo Park y en el proyecto de una torre residencial en Berlín, que se convertirá en el rascacielos más alto de la ciudad.

Más de cien premios en todo el mundo

Sus diseños recibieron más de cien premios en todo el mundo, entre los que destacan más de una decena de doctorados honorarios y el Arnold W. Brunner Memorial Prize (EU, 1977), el Premio Pritzker (1989), el Wolf de las Artes (Israel, 1992), el Praemium Imperiale (Japón, 1992), el Dorothy and Lillian Gish (1994), el Friedrich Kiesler (Austria ,1998) y el Twenty Five Year Award del Instituto Americano de Arquitectos (2012).

Posee además la Medalla Nacional de las Artes de los Estados Unidos (1998), la Medalla Lotos al Mérito (EU, 1999), la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos (1999) y la Real Medalla de Oro a la promoción de la arquitectura (2000), que otorga la Reina de Inglaterra. Gehry fue miembro del jurado del Premio Pritzker y de instituciones como la Academia Americana de las Artes y las Letras, la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, la Academia Nacional de Diseño de Estados Unidos y la Real Academia de las Artes.

Europa Press

Europa Press

