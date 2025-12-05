Juez da luz verde a la publicación de archivos del caso Epstein bajo la Ley de Trump

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 5:43 pm

Un Juez de Florida aprobó que se hagan públicos las pruebas presentadas en el caso contra Epstein, citando la reciente Ley firmada por Trump.

Los testimonios y las pruebas entregadas al Gran Jurado en el juicio contra Epstein en Florida serán divulgados públicamente, a petición del Departamento de Justicia de EU.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez de Florida aprobó que se hagan públicos los testimonios y pruebas presentadas en el caso del estado contra el pederasta Jeffrey Epstein, citando la reciente Ley firmada por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

En una orden de dos páginas, el Juez de Distrito Rodney Smith dió luz verde a una petición presentada por el Departamento de Justicia estadounidense para que se desclasifiquen los testimonios y las pruebas presentadas ante el Gran Jurado durante el juicio contra el financiero.

Dicho documento argumenta que la decisión para hacer públicas las pruebas contra Epstein se basa en la reciente Ley firmada por Trump, la cual ordena que se hagan públicas todas las evidencias relacionadas con el caso de la presunta red de tráfico y abuso sexual de menores en la que estaba involucrada el millonario, quien murió en una prisión

En su argumento, el Juez recordó que en el pasado se había rechazado una petición similar debido a que existe una norma federal que prohíbe que se hagan públicos los testimonios y pruebas presentadas ante un Gran Jurado, sin embargo, con la reciente legislación avalada por el mandatario estadounidense dicha prohibición queda anulada.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, firmada por Trump ordena que sean divulgados los “registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.

Epstein, financiero acusado de pederastia luego de ser implicado en una red de trata y abuso sexual infantil, se suicidó dentro de una prisión estadounidense en 2019, mientras que su pareja actualmente cumple una sentencia de 20 años de prisión.

