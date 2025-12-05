#LoQueSabemos ¬ "El Tri" tiene historial "positivo" ante próximos rivales del Mundial

Alfonso López Dávila

05/12/2025 - 5:57 pm

En la Copa del Mundo 2026, México buscará sumar su primera victoria en un partido inaugural. La selección mexicana ha estado en siete inauguraciones de Copa del Mundo con un saldo de cinco derrotas y dos empates.

En la Copa del Mundo 2026, México intentará conseguir su primera victoria en un partido inaugural. La Selección ha participado en siete inauguraciones mundialistas, con un balance de cinco derrotas y dos empates.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Selección Mexicana de futbol ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo de 2026: Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo que saldrá de entre Irlanda, Dinamarca, Macedonia del Norte y República Checa, un grupo que contrario a lo que se esperaba, luce accesible para el cuadro tricolor que busca trascender en un mundial.

México llega a su Copa del Mundo, la cual comparte con Estados Unidos (EU) y Canadá, con la obligación de repetir lo hecho en los dos mundiales anteriores donde fue sede, alcanzar los cuartos de final, lo que ha sido hasta el momento, su mejor participación en la justa mundialista. Sin embargo, el equipo que dirige Javier Aguirre despierta dudas entre sus aficionados debido a su mal funcionamiento y a la falta de resultados.

El cuadro mexicano comenzará su participación en la Copa del Mundo de 2026 ante Sudáfrica en la inauguración. El encuentro será una reedición del inicio del mundial de 2010 en donde los africanos fueron anfitriones y que terminó en empate 1-1.

Son cuatro las veces en la que México ha enfrentado a Sudáfrica, dos en partidos oficiales y dos en amistosos con un saldo de dos victorias, un empate y una derrota.

El segundo rival de la Selección Mexicana será Corea del Sur, otro viejo conocido en copas del mundo. México se ha enfrentado ante los asiáticos en dos ocasiones en campeonatos mundiales registrando el mismo número de victorias. La primera, en Francia 1998 en donde se ganó 3-1 y, la segunda, en Rusia 2028 que terminó con marcador de 2-1 a favor del tri.

En total, mexicanos y coreanos se han visto las caras en 14 ocasiones con 8 victorias para México, dos empates y cuatro derrotas.

Finalmente, el tercer rival de la Selección Nacional se definirá en marzo de 2026 cuando se dispute el repechaje europeo. Irlanda, Dinamarca, Macedonia del Norte y República Checa buscan quedarse con el último lugar disponible del Grupo A.

De estos cuatro equipos, México solo se ha enfrentado en mundiales con Irlanda, en Estados Unidos 1994 con resultado a favor de los aztecas 2-1 y ante Checoslovaquia en Chile 1962 también con victoria para el tri 3-1.

En total, México ha estado en siete inauguraciones de Copa del Mundo. En total ha recibido 19 goles y apenas ha anotado dos. De esos partidos, perdió cinco contra rivales como Francia, Brasil en tres ocasiones y Suecia. Apenas empató con la URSS, en México 70, y contra Sudáfrica, en la edición 2010. En la Copa del Mundo 2026, México buscará sumar su primera victoria en un partido inaugural.

Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.

