Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA; Infantino lo llama “un líder que cuida"

El reconocimiento al Presidente Donald Trump se otorgó por sus presuntos esfuerzos para preservar la paz mundial mediante su intervención en distintos conflictos armados.

Por Rafael Cores

Los Ángeles, 5 de diciembre (La Opinión).- Uno de los momentos a destacar durante el sorteo para el Mundial 2026 de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) fue el galardón que recibió el Presidente de Estados Unidos.

A través de un video se anunció que el primer Premio de la Paz de FIFA se otorga al Presidente Donald Trump, “un mandatario que ha trabajado por la paz”, según el mensaje que mencionó momentos en los que Trump “intervino” para ayudar en diferentes conflictos.

Gianni Infantino y Trump aparecieron en el escenario con el nuevo premio. El presidente también recibió una medalla que se colgó inmediatamente al cuello. Infantino elogió a Trump como “un líder que cuida a la gente”.

El público aplaudió tímidamente al Presidente de Estados Unidos. “Éste es uno de los honores más importantes de mi vida”, dijo el mandatario estadounidense antes de asegurar que sus acciones han salvado “millones de vidas”.

PEACE PRESIDENT. 🕊️@FIFAWorldCup President Gianni Infantino awards President Donald J. Trump the inaugural 2025 FIFA Peace Prize, dedicated to an individual who achieved exceptional and extraordinary action to promote peace and unity around the world. 🇺🇸 pic.twitter.com/mfKKDb9w59 — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

El Presidente agradeció y alabó a Infantino antes de mencionar a su esposa y a su familia. “Vamos a tener un evento como nunca se ha visto antes”, añadió Trump en referencia al Mundial del próximo verano. También mencionó a Mark Carney y a Claudia Sheinbaum en su breve discurso.

Los mensajes de Carney, Sheinbaum y Trump

Minutos después de la entrega del galardón a Donald Trump, cada uno de los mandatarios que serán sede del Mundial emitió un mensaje.

Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, señaló: “Es el deporte número uno para niños y niñas canadienses. Dos tercios del país vieron la Copa del Mundo anterior… Va a ser el biggest deal ever”.

Luego tocó el turno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó: “Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario y va a recibir a millones de visitantes. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”.

En tanto, Trump recordó: “Me acuerdo de ver a Pelé, que asumo fue uno de los más grandes. Yo era joven y, cuando miras cómo ha crecido el futbol en este país desde entonces, es increíble. Esto es futbol; vamos a tener que encontrar otro nombre para el football”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.