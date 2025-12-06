Hacienda autoriza fusión de Multiva con negocio fiduciario de CIBanco señalado por EU

La SHCP autorizó la fusión del banco Multiva con el negocio fiduciario de CIBanco, uno de sus brazos más importantes, luego de no hallar impedimentos.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó este viernes la fusión de Banco Multiva con el negocio fiduciario escindido de CIBanco, una de las tres instituciones bancarias, junto con Intercam y Vector, señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) por presunto lavado de dinero y que culminaron con su desmantelamiento, que aprovecharon otros bancos para adquirir partes de ese negocio.

“Se autoriza la fusión de Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como sociedad fusionante que subsiste, con la sociedad de nueva creación resultante de la escisión de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como sociedad fusionada que se extingue”, informó Hacienda en un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La dependencia federal detalló que la fusión se realizó conforme a los términos previstos en los respectivos proyectos de resoluciones unánimes de accionistas, adoptadas fuera de Asamblea de Banco Multiva y de la sociedad de nueva creación resultante de la escisión de CIBanco.

Hacienda confirmó que "no se observan impedimentos legales, contables, financieros u operativos".

Hacienda informó que el Banco de México (Banxico), a través de las Direcciones de Autorizaciones y Sanciones de Banca Central y de Regulación y Supervisión, manifestó opinión favorable sobre la fusión; lo mismo hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mediante las Direcciones Generales de Autorizaciones al Sistema Financiero y de Supervisión de Entidades e Intermediarios Financieros.

Además, la Coordinación de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, adscrita a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, señaló que, desde el punto de vista financiero, “no observa inconveniente para conceder a los promoventes la autorización correspondiente”.

La fusión, indicó Hacienda, “resulta procedente, toda vez que CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, se escindió a través de la aprobación otorgada por la Junta de Gobierno de la CNBV. Las sociedades promoventes acreditaron el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para solicitar autorización de esta Secretaría”.

Por lo tanto, Multiva deberá exhibir a la Unidad Administrativa de Hacienda, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que se hagan constar ante fedatario público, una serie de instrumentos y documentación para concretar la fusión.

"La fusión que se autoriza en el presente oficio surtirá efectos a partir de la fecha en que la presente autorización y los instrumentos públicos en los que consten los respectivos acuerdos de fusión, se inscriban en el Registro Público de Comercio correspondiente", detalló la dependencia.

Con ello finaliza el largo camino de CIBanco, luego de ser señalado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadounidense, así como Intercam y Vector, a las cuales designó como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Las sanciones, prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dichas entidades financieras mexicanas en EU, comenzaron a aplicarse el pasado 20 de octubre.

El Departamento del Tesoro afirmó que CIBanco e Intercam, con activos totales en ese momento por más de siete mil millones y cuatro mil millones de dólares, respectivamente, junto con Vector, una firma de corretaje que gestionaba casi 11 mil millones de dólares, desempeñaron de forma conjunta un papel clave y prolongado el lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.

La Sociedad Anónima de Capital Variable, Vector Casa de Bolsa, anunció a principios de octubre la transferencia de su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa.

A diferencia de las otras dos instituciones, Intercam sigue activa, pero únicamente gracias a que Kapital Bank adquirió una “parte significativa”, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda de México, de sus operaciones. La compra incluyó activos de Intercam Banco, así como activos, pasivos, sucursales y fideicomisos del Grupo Financiero, incluyendo la casa de bolsa y la operadora de fondos.

Por otra parte, la semana pasada la empresa estadounidense de recursos financieros StoneX anunció que completó la compra de Intercam Advisors e Intercam Securities, los negocios del grupo financiero en Estados Unidos, que no estaban incluidos en las órdenes emitidas por el Departamento del Tesoro, según el sitio especializado Bloomberg.