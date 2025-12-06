Ejércitos de México y EU coordinan ejercicios conjuntos en CdMx rumbo al Mundial 2026

Integrantes de las Fuerzas Armadas de México y EU participaron en un entrenamiento para formar especialistas en detección de amenazas de seguridad rumbo a la Copa Mundial 2026.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer este viernes que elementos de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos (EU) llevaron a cabo un entrenamiento conjunto para capacitar especialistas que detecten amenazas de seguridad durante la Copa Mundial del 2026.

Dichos ejercicios se llevaron a cabo del 20 de octubre al 7 de noviembre en las instalaciones de la Semar, en la Ciudad de México (CdMx), y participaron integrantes de la Marina Armada, Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN), así como del Comando Norte estadounidense.

Los militares mexicanos y estadounidenses participaron en el entrenamiento del Sistema de Conciencia Ampliada de Dominio (EDA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es formar analistas que utilicen una plataforma digital para identificar amenazas a la seguridad en la frontera entre ambos países.

La Semar destacó que dicha herramienta tecnológica contribuirá a mejorar la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de seguridad en la frontera durante eventos relevantes, como la Copa Mundial 2026.

Finalmente, la Marina resaltó que el entrenamiento cumplió sus objetivos al capacitar especialistas para detectar amenazas de seguridad en los límites de ambas naciones, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

Cabe mencionar que este viernes se realizó una reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco del sorteo para definir los grupos de la Copa Mundial 2026, que tendrá como sede a los tres países.

Tras el encuentro, la mandataria mexicana resaltó que tuvo “una excelente reunión” con ambos líderes, en la cual hablaron sobre la gran oportunidad que representa ser anfitriones de la justa mundialista, además de abordar temas relacionados con el tratado comercial entre las tres naciones.