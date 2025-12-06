EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

Mientras los estadounidenses expresan amplias preocupaciones sobre la economía, Trump enfrenta el descontento de todo el espectro político, señaló el New York Times.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– Las imágenes de Donald Trump adormilado en una reunión junto a un vigoroso Marco Rubio han marcado la semana. Pero son sensaciones pasajeras. Lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de Estados Unidos (EU) se desploma en popularidad. El índice de aprobación ha caído fuerte en las últimas semanas, según un análisis de encuestas públicas realizado por The New York Times. Otros promedios reflejan exactamente lo mismo.

El diario dice este viernes que mientras los estadounidenses expresan amplias preocupaciones sobre la economía, Trump enfrenta el descontento de todo el espectro político, e incluso algunos de sus aliados más antiguos plantean quejas e instan a la administración a volver a centrarse en las cuestiones económicas.

“Las opiniones favorables sobre el desempeño laboral del Presidente han disminuido en las últimas semanas, a medida que ha crecido la desaprobación, dejándolo con un índice de aprobación neto que está 14 puntos porcentuales por debajo del nivel esperado, una brecha cada vez mayor respecto de los 10 puntos porcentuales de hace apenas unas semanas”, dice el texto que explica el promedio de encuestas de The New York Times.

Aunque el cambio es relativamente pequeño, es notable después de meses de estabilidad en el índice de aprobación de Trump, asegura. “Gran parte de la caída en el apoyo al desempeño laboral de Trump se ha producido entre los votantes que se describen a sí mismos como independientes políticos: sólo el 31 por ciento dijo que aprobaba su trabajo como Presidente en una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette de noviembre, frente al 41 por ciento en julio. El Presidente también ha perdido apoyo entre los hombres, en particular entre los hombres blancos con estudios universitarios. Entre ellos, su índice de aprobación ha caído al 40 por ciento, frente al 47 por ciento de junio, según una encuesta de Fox News. Las encuestas a pie de urna sugieren que Trump obtuvo el 50 por ciento de los votos entre los hombres blancos con estudios universitarios en noviembre del año pasado”.

Otros promedios coinciden. El 54.9 por ciento de los estadounidenses desaprueban a Trump según Real Clear Polling en un ponderado que suele tratar bien al mandatario estadounidense. Mientras, el 42.4 por ciento lo aprueba.

El Times dice que el problema de Trump es la economía y otros ponderados coinciden. En diversas encuestas, dice, los votantes expresan su frustración con el estado actual de la economía. “La mayoría de los votantes, según la encuesta de Fox News, afirmó haberse visto perjudicada por la economía de Trump, y tres cuartas partes de los estadounidenses afirmaron que el precio de sus alimentos había aumentado en el último año, según una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette. Solo el 26 por ciento afirmó que Trump estaba haciendo un buen trabajo en la gestión del coste de la vida, según una encuesta de Reuters/Ipsos”.

“Los buenos tiempos no duraron”, dice la revista inglesa The Economist. “Su índice de aprobación ha caído más rápido que el de cualquier otro Presidente reciente. Con -19, es el más bajo de su primer mandato. El mes pasado, incluso Trump, generalmente reacio a reconocer cuando su popularidad baja, admitió que sus cifras en las encuestas habían bajado”.

“La impopularidad de Trump ha perjudicado al Partido Republicano, cuyos candidatos perdieron las elecciones a Gobernador en Nueva Jersey y Virginia el 4 de noviembre. El 2 de diciembre, el candidato republicano ganó una elección especial para el séptimo distrito congresional de Tennessee, pero solo por unos nueve puntos porcentuales, en comparación con los más de 20 puntos porcentuales de 2024. Esto es una señal de alerta de cara a las elecciones intermedias del próximo año. Ni siquiera el fin del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos ha ayudado a recuperar su prestigio. Los estadounidenses están especialmente insatisfechos con la gestión de Trump de la inflación y la economía. Los votantes jóvenes y no blancos, cuyo mayor apoyo impulsó la aprobación de Trump a nuevos máximos en enero, son los que más rápidamente han perdido el interés en él. Que algunos de estos votantes parezcan estar volviendo al Partido Demócrata es una mala señal para los republicanos”, agrega The Economist.

La publicación con base en Londres dice que Trump fue reelegido en medio de una ola de pesimismo económico, anunciando a los votantes que “los ingresos se dispararán, la inflación desaparecerá por completo, el empleo se recuperará con fuerza y ​​la clase media prosperará como nunca antes” durante su segundo mandato. Pero “hasta ahora, se han sentido decepcionados. Las calificaciones de su gestión de la economía y la inflación fueron netamente positivas poco después de su investidura. Desde entonces, han caído a fuertemente negativas tras sus declaraciones de guerra comercial y la consiguiente respuesta de los inversores. Los datos de YouGov también sugieren que los estadounidenses ahora desaprueban su gestión de la inmigración, otro tema central para su reelección”.

The New York Times concluye en que la caída en el índice de aprobación de Trump coincidió con el cierre del gobierno federal, aunque hay poca evidencia de que este haya afectado más al Presidente que a otros miembros del gobierno. Los votantes tenían la misma probabilidad de culpar a Trump por el cierre que los demócratas o republicanos en el Congreso. “Y aunque las opiniones sobre el Presidente tanto de los demócratas como de los republicanos también cayeron durante el mismo período, ya que los votantes expresaron una gran frustración con el liderazgo en Washington, esas caídas fueron más modestas”.