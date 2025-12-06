EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 9:17 pm

Las imágenes de Donald Trump adormilado marcaron la semana. Pero lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de EU se desploma en popularidad.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump dice a TV Azteca que “la Presidenta de México está haciendo muy buen trabajo”

Administración Trump lanza operativos en Nueva Orleans y Minneapolis contra migrantes

“¡Mátalos a todos!” Hegseth es acusado de pedir ejecuciones extrajudiciales en el mar

Mientras los estadounidenses expresan amplias preocupaciones sobre la economía, Trump enfrenta el descontento de todo el espectro político, señaló el New York Times.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– Las imágenes de Donald Trump adormilado en una reunión junto a un vigoroso Marco Rubio han marcado la semana. Pero son sensaciones pasajeras. Lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de Estados Unidos (EU) se desploma en popularidad. El índice de aprobación ha caído fuerte en las últimas semanas, según un análisis de encuestas públicas realizado por The New York Times. Otros promedios reflejan exactamente lo mismo.

El diario dice este viernes que mientras los estadounidenses expresan amplias preocupaciones sobre la economía, Trump enfrenta el descontento de todo el espectro político, e incluso algunos de sus aliados más antiguos plantean quejas e instan a la administración a volver a centrarse en las cuestiones económicas.

“Las opiniones favorables sobre el desempeño laboral del Presidente han disminuido en las últimas semanas, a medida que ha crecido la desaprobación, dejándolo con un índice de aprobación neto que está 14 puntos porcentuales por debajo del nivel esperado, una brecha cada vez mayor respecto de los 10 puntos porcentuales de hace apenas unas semanas”, dice el texto que explica el promedio de encuestas de The New York Times.

Aunque el cambio es relativamente pequeño, es notable después de meses de estabilidad en el índice de aprobación de Trump, asegura. “Gran parte de la caída en el apoyo al desempeño laboral de Trump se ha producido entre los votantes que se describen a sí mismos como independientes políticos: sólo el 31 por ciento dijo que aprobaba su trabajo como Presidente en una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette de noviembre, frente al 41 por ciento en julio. El Presidente también ha perdido apoyo entre los hombres, en particular entre los hombres blancos con estudios universitarios. Entre ellos, su índice de aprobación ha caído al 40 por ciento, frente al 47 por ciento de junio, según una encuesta de Fox News. Las encuestas a pie de urna sugieren que Trump obtuvo el 50 por ciento de los votos entre los hombres blancos con estudios universitarios en noviembre del año pasado”.

Otros promedios coinciden. El 54.9 por ciento de los estadounidenses desaprueban a Trump según Real Clear Polling en un ponderado que suele tratar bien al mandatario estadounidense. Mientras, el 42.4 por ciento lo aprueba.

El Times dice que el problema de Trump es la economía y otros ponderados coinciden. En diversas encuestas, dice, los votantes expresan su frustración con el estado actual de la economía. “La mayoría de los votantes, según la encuesta de Fox News, afirmó haberse visto perjudicada por la economía de Trump, y tres cuartas partes de los estadounidenses afirmaron que el precio de sus alimentos había aumentado en el último año, según una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette. Solo el 26 por ciento afirmó que Trump estaba haciendo un buen trabajo en la gestión del coste de la vida, según una encuesta de Reuters/Ipsos”.

Las imágenes de Donald Trump adormilado marcaron la semana. Pero lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de EU se desploma en popularidad.
El 54.9 por ciento de los estadounidenses desaprueban a Trump según Real Clear Polling en un ponderado que suele tratar bien al mandatario estadounidense. Foto: La Casa Blanca

“Los buenos tiempos no duraron”, dice la revista inglesa The Economist. “Su índice de aprobación ha caído más rápido que el de cualquier otro Presidente reciente. Con -19, es el más bajo de su primer mandato. El mes pasado, incluso Trump, generalmente reacio a reconocer cuando su popularidad baja, admitió que sus cifras en las encuestas habían bajado”.

“La impopularidad de Trump ha perjudicado al Partido Republicano, cuyos candidatos perdieron las elecciones a Gobernador en Nueva Jersey y Virginia el 4 de noviembre. El 2 de diciembre, el candidato republicano ganó una elección especial para el séptimo distrito congresional de Tennessee, pero solo por unos nueve puntos porcentuales, en comparación con los más de 20 puntos porcentuales de 2024. Esto es una señal de alerta de cara a las elecciones intermedias del próximo año. Ni siquiera el fin del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos ha ayudado a recuperar su prestigio. Los estadounidenses están especialmente insatisfechos con la gestión de Trump de la inflación y la economía. Los votantes jóvenes y no blancos, cuyo mayor apoyo impulsó la aprobación de Trump a nuevos máximos en enero, son los que más rápidamente han perdido el interés en él. Que algunos de estos votantes parezcan estar volviendo al Partido Demócrata es una mala señal para los republicanos”, agrega The Economist.

La publicación con base en Londres dice que Trump fue reelegido en medio de una ola de pesimismo económico, anunciando a los votantes que “los ingresos se dispararán, la inflación desaparecerá por completo, el empleo se recuperará con fuerza y ​​la clase media prosperará como nunca antes” durante su segundo mandato. Pero “hasta ahora, se han sentido decepcionados. Las calificaciones de su gestión de la economía y la inflación fueron netamente positivas poco después de su investidura. Desde entonces, han caído a fuertemente negativas tras sus declaraciones de guerra comercial y la consiguiente respuesta de los inversores. Los datos de YouGov también sugieren que los estadounidenses ahora desaprueban su gestión de la inmigración, otro tema central para su reelección”.

The New York Times concluye en que la caída en el índice de aprobación de Trump coincidió con el cierre del gobierno federal, aunque hay poca evidencia de que este haya afectado más al Presidente que a otros miembros del gobierno. Los votantes tenían la misma probabilidad de culpar a Trump por el cierre que los demócratas o republicanos en el Congreso. “Y aunque las opiniones sobre el Presidente tanto de los demócratas como de los republicanos también cayeron durante el mismo período, ya que los votantes expresaron una gran frustración con el liderazgo en Washington, esas caídas fueron más modestas”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Cuando todo falle, consulte el instructivo

"López Obrador no necesitaba preguntar, mucho menos escuchar la crítica de los expertos. Él, en su inmensa...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El amparo resiste, pero la amenaza sigue

"La buena noticia es que, esta vez, los amagos no se consumaron. La mala es que volverán....
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

+ Sección

Galileo

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

Trump elogió a Sheinbaum durante una entrevista realizada por TV Azteca.
2

Trump dice a TV Azteca que “la Presidenta de México está haciendo muy buen trabajo”

3

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

Richard Gere critica a Donald Trump
4

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

“Tuvimos una excelente reunión”, dice Sheinbaum tras verse con Trump.
5

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Uno de los ataque de EU a una lancha en el Caribe habría tenido sobrevivientes que ordenaron eliminar en un segundo ataque.
6

Las ejecuciones extrajudiciales de EU en el Caribe provocan un escándalo político

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
7

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

La Presidenta Sheinbaum se reunió con connacionales que radican en EU, ante quienes reafirmó el compromiso de su Gobierno para defender a las y los migrantes.
8

Connacionales en EU piden a Sheinbaum respeto y defensa ante redadas migratorias

EU acusa a exagente de la DEA de lavar dinero para el CJNG.
9

Subdirector de la DEA lavó millones de dólares para el CJNG; EU lo acusa formalmente

La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a evitar bloqueos carreteros y a permitir el libre tránsito.
10

Segob pide a productores agrícolas evitar bloqueo; caravana de tractores llega a CdMx

salario mínimo
11

El espejismo del Salario Mínimo

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: aficionados siguieron las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol.
12

VIDEOS ¬ Así se vivió el sorteo: Sheinbaum, selfie de Infantino, baile de Trump...

México y EU llevaron a cabo un entrenamiento conjunto para capacitar especialistas que detecten amenazas de seguridad durante la Copa Mundial del 2026.
13

Ejércitos de México y EU coordinan ejercicios conjuntos en CdMx rumbo al Mundial 2026

Eduardo Manzano, "El Polivoz", murió a los 87 años.
14

Eduardo Manzano, comediante y protagonista de "Los Polivoces", muere a los 87 años

Sheinbaum aprobación
15

Sheinbaum sigue arriba, apenas dos puntos menos que en diciembre 2024, revela Enkoll

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Retos en el camino hacia la legislación del agua que México necesita
1

ENTREVISTA ¬ La reforma al agua dejó casi intacta la Ley salinista: exsubsecretaría

Las imágenes de Donald Trump adormilado marcaron la semana. Pero lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de EU se desploma en popularidad.
2

EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
3

#PuntosyComas ¬ Revocación de Mandato luce imposible en Tabasco ante débil oposición

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: aficionados siguieron las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol.
4

VIDEOS ¬ Así se vivió el sorteo: Sheinbaum, selfie de Infantino, baile de Trump...

México y EU llevaron a cabo un entrenamiento conjunto para capacitar especialistas que detecten amenazas de seguridad durante la Copa Mundial del 2026.
5

Ejércitos de México y EU coordinan ejercicios conjuntos en CdMx rumbo al Mundial 2026

La Presidenta Sheinbaum se reunió con connacionales que radican en EU, ante quienes reafirmó el compromiso de su Gobierno para defender a las y los migrantes.
6

Connacionales en EU piden a Sheinbaum respeto y defensa ante redadas migratorias

Hacienda autorizó la fusión de Multiva con CIBanco, una de las tres instituciones señaladas por el Tesoro de EU.
7

Hacienda autoriza fusión de Multiva con negocio fiduciario de CIBanco señalado por EU

Uno de los ataque de EU a una lancha en el Caribe habría tenido sobrevivientes que ordenaron eliminar en un segundo ataque.
8

Las ejecuciones extrajudiciales de EU en el Caribe provocan un escándalo político

En la Copa del Mundo 2026, México buscará sumar su primera victoria en un partido inaugural. La selección mexicana ha estado en siete inauguraciones de Copa del Mundo con un saldo de cinco derrotas y dos empates.
9

#LoQueSabemos ¬ "El Tri" tiene historial "positivo" ante próximos rivales del Mundial

Un Juez de Florida aprobó que se hagan públicos las pruebas presentadas en el caso contra Epstein, citando la reciente Ley firmada por Trump.
10

Juez da luz verde a la publicación de archivos del caso Epstein bajo la Ley de Trump

La Selección Mexicana ya conoce a sus primeros dos rivales del Mundial: compartirá grupo con Sudáfrica y Corea del Sur.
11

Mundial 2026: ¿Contra quién jugará la Selección Mexicana? Así quedaron los GRUPOS

La ONU respalda propuesta de México para frenar el control nuclear por IA
12

La ONU respalda iniciativa de México para evitar que la IA opere armas nucleares