El ISSSTE confirma atención normal en Hospital “Benito Juárez” pese a manifestaciones

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 11:39 pm

El ISSSTE informó este viernes que el Hospital Regional (HR) “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca, mantiene sus operaciones de manera ininterrumpida.

Las operaciones en el Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca no se han detenido y sus servicios médico-administrativos continúan funcionando con normalidad.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó este viernes que el Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca, mantiene sus operaciones de manera ininterrumpida, luego de una manifestación realizada por un grupo de trabajadores sindicalizados.

"El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa en relación con la manifestación realizada por un grupo de trabajadores sindicalizados en el Hospital Regional (HR) “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca, que la unidad mantiene su operación de manera ininterrumpida", indicó el Instituto en un comunicado.

El ISSSTE señaló que la actuación de los manifestantes y sus representantes sindicales responde a “intereses de carácter político” y aseguró que la problemática relacionada con infraestructura e insumos ha sido atendida directamente por el cuerpo directivo del Instituto.

El Instituto refirió que la operación del Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca no se ha detenido ni se ha comprometido la continuidad de los servicios médicos por falta de materiales. Subrayó, además, que mantiene apertura total al diálogo, pero rechaza cualquier intento de desinformar a la derechohabiencia y a la opinión pública.

La dependencia federal precisó que, pese a las manifestaciones, áreas esenciales como urgencias, terapia intensiva, quirófanos, hospitalización, farmacia, laboratorio clínico, rayos X, mastografías, ultrasonido, rehabilitación, quimioterapia y hemodiálisis continúan funcionando con normalidad.

Las funciones médicas del hospital se mantienen con operación estable y cuentan con insumos suficientes para garantizar la atención. En ese sentido, el Instituto destacó que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se realizaron más de 4 mil 500 cirugías, cifra similar a la del año pasado, lo que refleja la continuidad en la prestación de servicios médicos.

La unidad cuenta con alrededor de 120 camas censables, y la farmacia registra 92 por ciento de abasto en claves de insumos.
La unidad cuenta con alrededor de 120 camas censables, y la farmacia registra 92 por ciento de abasto en claves de insumos. Foto: ISSSTE

Con el objetivo de mantener el ritmo de atención a la población derechohabiente, el ISSSTE construye el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, en San Lorenzo Cacaotepec. La obra, con una inversión superior a tres mil millones de pesos, inició en agosto y contará con 250 camas censables, 44 consultorios y 36 especialidades, además de servicios de rayos X, ultrasonido, mastografía, tomografía, medicina nuclear y resonancia magnética.

"El ISSSTE reitera su compromiso absoluto con la población derechohabiente en Oaxaca, mediante la operación cotidiana del Hospital Regional, la atención permanente a sus necesidades y el impulso de inversiones históricas en infraestructura que tendrán un impacto positivo a largo plazo en la atención médica de la entidad", concluyó la dependencia.

