Siguiendo a la Luna: La fábula de James Norbury que transforma tristeza en esperanza

El escritor e ilustrador británico James Norbury plasma en su novela gráfica Siguiendo a la Luna (VR Editoras), un profundo "viaje de amor" y de autodescubrimiento. Escrita a manera de fábula, la obra sigue a un viejo lobo herido y a Amaya, una cachorrita que queda sola tras una terrible tormenta de nieve. La narrativa, acompañada de ilustraciones en colores fríos, expone sentimientos a flor de piel como la pérdida, la tristeza, el miedo y la soledad, transformándolos a lo largo del camino en valiosos mensajes de esperanza, empatía y bondad.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– El escritor e ilustrador británico James Norbury plasma en Siguiendo a la Luna —editada por VR Editoras— “un viaje de amor” y de autodescubrimiento a través de un viejo lobo herido y Amaya, un una cachorrita que queda sola tras una terrible tormenta de nieve.

La novela gráfica, acompañada de una serie de ilustraciones en colores fríos, está escrita a manera de fábula como un recorrido por la vida misma, con una narrativa que deja a flor de piel una serie de aspectos como la pérdida, la tristeza, el miedo, la soledad que al igual que el entorno se transforman en esperanza, guía y amor.

Los dibujos de James Norbury en Siguiendo a la Luna. Foto: Especial.

De esta manera, y a lo largo del camino, Amaya y el lobo enfrentan desafíos, atraviesan bosques sombríos, descubren ciudades olvidadas, y sortean peligros que les permiten a ambos mirar hacia su interior, abrazar su pasado, reconocer el presente y enfrentar con entereza el porvenir.

La narrativa de James Norbury va a acompañada de bosques nevados, montañas, noches iluminadas por la Luna, que refuerzan la atmósfera melancólica, esperanzadora y mágica del relato.

Aún cuando la protagonista sea una cachorra sus reflexiones, sus sentimientos y su tono invitan tanto a adolescentes como a adultos a adentrarse a este poderoso texto, del que emana una espiritualidad que permea en la menta.

La intención del autor, según sus propias palabras, fue compartir algo que le ayudó en momentos difíciles: un mensaje de consuelo, de esperanza, de creer en la empatía y en la bondad.

