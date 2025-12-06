El hijo de Jair Bolsonaro será candidato presidencial del Partido Liberal en 2026

El Presidente Nacional del Partido Liberal confirmó que el expresidente Jair Bolsonaro designó como candidato presidencial a su hijo Flavio.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue designado este viernes como el candidato del Partido Liberal para competir por la Presidencia de Brasil en las elecciones que se llevarán a cabo en el 2026, en las cuales posiblemente competirá contra Lula da Silva.

El actual Senador compartió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que confirmó que su padre, actualmente preso por ser declarado culpable de estar implicado en un golpe de Estado, lo designó como abanderado de la derecha para los próximos comicios presidenciales.

Por su parte, el Presidente Nacional del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, confirmó que el expresidente designó como candidato presidencial a su hijo Flavio, en un mensaje en el que se comprometió a colaborar con él.

Flavio Bolsonaro anunció que será candidato a la presidencia de Brasil en 2026 con un mensaje en el que resaltó que fue elegido por su padre, Jair Bolsonaro, para "continuar con su proyecto nacional", además de que advirtió que su país atraviesa por un periodo de inestabilidad y recalcó su fe en Dios.

"Nuestro país atraviesa momentos difíciles: muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales han sido saqueadas de nuevo, se crean o aumentan constantemente nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen perspectivas de futuro. ¡Nadie puede soportarlo más!", publicó.

Es importante señalar que Jair Bolsonaro designó a su hijo Flavio como candidato presidencial mientras se encuentra preso tras ser sentenciado a una condena de 27 años por ser declarado culpable de organizar un golpe de Estado tras las elecciones del 2022.