Bad Bunny mueve “La Casita” y Ocesa devuelve dinero a fans: ¿cómo pedir reembolso?

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 11:04 pm

La promotora de entretenimiento Operadora de Centros de Espectáculos anunció este viernes un reembolso para aficionados inconformes del cantante puertorriqueño.

Bad Bunny anunció ajustes en el escenario para ubicar “La Casita” en otra zona; Ocesa realizará reembolsos a los asistentes inconformes que deseen recuperar su dinero.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La promotora de entretenimiento Operadora de Centros de Espectáculos (Ocesa) anunció este viernes que ofrecerá un reembolso para aficionados inconformes con los ajustes del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien dio a conocer cambios en su presentación "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" en el Estadio GNP.

“Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito”, señaló la empresa en su cuenta de X.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, anunció el cambio de ubicación del escenario conocido como "La Casita", donde interpreta algunos de sus temas. La polémica surgió porque fue colocado en medio de la zona General B, lo que generó inconformidad entre seguidores que consideraron afectados sus lugares.

La Operadora anunció que los fans que hayan adquirido entradas para las zonas General A y Pits, “y sientan que esta modificación no les permitirá disfrutar el concierto como ustedes quieren”, podrán optar por aceptar los cambios y mantener su boleto, o cancelar la compra y solicitar el reembolso correspondiente.

La compañía precisó que el reembolso será total, incluyendo el cargo por servicio, y podrá realizarse hasta el 9 de diciembre “a través del botón de ayuda de tu cuenta Ticketmaster”.

La Casita de Bad Bunny es la reproducción de una típica casa del campo puertorriqueño.

El artista presentó La Casita por primera vez en la serie de videos que acompañaron el lanzamiento de su más reciente material, DeBí TiRaR MáS FoToS (2025), y anunció ocho conciertos en la Ciudad de México; el primero se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre.

