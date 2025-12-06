Una cerveza con chocolate llega para celebrar y brindar en la temporada navideña

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 6:30 am

cerveza de chocolate

Esta es puna cerveza para maridar con postres de chocolate amargo, trufas, cheesecakes y frutos rojos.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Una nueva propuesta de Cerveza Modelo llega con Cerveza Negra Modelo Chocolate Turín, una edición limitada que une a dos de las marcas mexicanas más reconocidas de su categoría, invitando a los consumidores a disfrutar, compartir y regalar los momentos más especiales.

Este año el brindis será diferente con la unión de dos sabores icónicos: la cerveza y el chocolate. De acuerdo con datos de Nielsen, el chocolate y el alcohol son las categorías más regaladas durante las fiestas decembrinas.

"Con Negra Modelo Chocolate Turín, Grupo Modelo y MARS transforman lo cotidiano en algo especial, ofreciendo una propuesta única, indulgente y festiva. Esta innovación va más allá de unir dos sabores, es el resultado de unir dos marcas icónicas que representan la calidad premium, la maestría y el orgullo por lo hecho en México", señaló en un comunicado Felipe Ambra, Vicepresidente de Marketing en Grupo Modelo.

Elaborada a partir de la reconocida base de Negra Modelo, la lager oscura del portafolio de Grupo Modelo, incorpora el toque indulgente del cacao semiamargo de Turín, logrando un equilibrio perfecto entre la malta tostada, las notas de caramelo y un ligero aroma a café.

Con 4.7 por ciento volumen de alcohol, Negra Modelo Chocolate Turín es una cerveza para maridar con postres de chocolate amargo, trufas, cheesecakes y frutos rojos, resaltando los matices del cacao y la malta tostada; pero también es ideal para servir con cortes de res a la parrilla, moles o quesos maduros.

"Con esta propuesta, no sólo se unen la cerveza y el chocolate referentes en su categoría, se unen dos de las empresas más reconocidas en México, Grupo Modelo y MARS. Ambas compañías tenemos algo en común: la búsqueda de la perfección en cada detalle y la pasión por crear experiencias memorables. Esta edición limitada es una invitación a compartir momentos especiales y brindar con el sabor que estamos seguros será el favorito de la temporada", acotó Agustín Rubio, General Manager de Turín.

Negra Modelo Chocolate Turín estará disponible por tiempo limitado en presentaciones de botella y lata de 355 ml, en puntos de venta seleccionados y a nivel nacional, durante la temporada navideña 2025 y la temporada de San Valentín de 2026.

