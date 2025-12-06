Fuerzas federales detienen a 10 personas con armamento y drogas en Michoacán

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 1:28 am

El Gabinete de Seguridad detuvo a 10 personas en Michoacán.

En el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el Gabinete de Seguridad recordó que hasta este momento han sido detenidas 165 personas y se han asegurado diversas cantidades de armas y droga.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó el viernes que fuerzas federales detuvieron a 10 personas fueron detenidas en Michoacán, a quienes les fueron aseguradas ocho armas de fuego, 438 cartuchos, cinco kilogramos de marihuana, diversas dosis de metanfetamina y cinco vehículos.

En el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, las autoridades federales explicaron que aún se mantienen los reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, con el fin de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos.

En este sentido, el Gabinete de Seguridad destacó que, del 10 de noviembre al 4 de diciembre de 2025, se han detenido a 165 personas, asegurado 68 armas de fuego, 7 mil 409 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 28 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 10 campamentos y 30 tomas clandestinas inhabilitados.

En dichas acciones han participado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado 30 de noviembre, el Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa para presentar los avances del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el cual fue implementado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a raíz del homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a tiros durante un evento público el pasado 1 de noviembre.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte del "Plan Michoacán" arribaron a la entidad un total de dos mil 514 elementos de refuerzo, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Marina y a la SSPC.

"Por instrucciones de la Presidenta, continuaremos visitando municipios, sectores productivos y autoridades locales de Michoacán para supervisar avances, fortalecer la coordinación y escuchar directamente a la ciudadanía", apuntó García Harfuch.

Por otra parte, Harfuch explicó que el 18 de noviembre fue detenido Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", quien fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, además de que supuestamente coordinó a la célula que perpetró el atentado mediante una aplicación de mensajería cifrada.

Además, siete elementos de la Policía Municipal que integraban el primer círculo de escoltas del Alcalde fueron aprehendidos tras ser acusados de no cumplir con su deber de proteger al funcionario.

A su vez, fue capturado un sujeto identificado como Jaciel Antonio "N", quien presuntamente es responsable de reclutar a personas internadas en centros de rehabilitación para integrarse a células delictivas; según las indagatorias, este hombre habría reclutado a dos de los sujetos que participaron en el asesinato de Manzo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

