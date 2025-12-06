¿Qué es un calendario de adviento? Te contamos de uno especial

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 6:30 am

calendario de adviento

Los calendarios de adviento fueron retomados por las marcas, como las de maquillaje y cuidado de la piel, ahora hay opciones para elegir.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- En los últimos años los calendarios de adviento se hicieron populares entre las marcas que preparan un kit con 12 o 24 de sus productos para brindar la emoción de descubrir cada día algo nuevo, pero ¿qué es un calendario de adviento?

El adviento viene de la palabra latina adventus que significa venida, esto de acuerdo con la página de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. "En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad", esto representa una oportunidad para prepararse con esperanza.

Por lo que un calendario de Adviento trata de los días previos a la Navidad, especialmente del 1 al 24 de diciembre, abrir la cajita con el numero señalado y sorprenderse forma parte de esta experiencia, que ha retomado el maquillaje.

Advent Calendar Box

Cada temporada tiene su propio encanto, pero el final del año invita a disfrutar los pequeños placeres: una taza caliente, un instante de calma… o la emoción de abrir una nueva sorpresa.

Inspirado en la magia de los calendarios de adviento, Sheglam lanza su Advent Calendar Box, una edición especial que celebra la cuenta regresiva hacia la temporada más esperada con 12 productos que fueron relevantes durante el año. Detrás de cada compartimento se esconde un aliado de belleza que se ha ganado el corazón de fans y expertos.

¿Qué trae el Advent Calendar Box?

  • Pocket Lip Jam: bálsamo que hidrata profundamente y suaviza parches secos, enriquecido con vitamina E para un acabado jugoso y saludable.
  • Lip Dazzler Glitter Kit: kit completo con adhesivo, brocha, glitter y delineador para labios que brillan con actitud.
  • Peel Off Lip Liner Stain: delineador que se seca y se despega para un look duradero, con un extra de hidratación gracias al hialuronato de sodio y vitamina E.
  • Smoke Clouds Kohl Eyeliner: ultra cremoso, difuminable y resistente, perfecto para un smokey eye atrevido.
  • Crystal Jelly Glaze Stick: barra que combina agua y perlas de brillo para un acabado húmedo y chispeante, con efecto cristalino.
  • Daydreamer Mini Palette: mini paleta ligera con tonos mates y semi-mates que se mezclan como cashmere, con un toque de glitter para momentos reflejantes.
  • Buttery Bliss Blush Stick: rubor en barra que se funde con la piel, creando un rubor natural y modulable.
  • Glow Bloom Liquid Highlighter: iluminador líquido de larga duración para un brillo fresco y sofisticado.
  • Color Bloom Liquid Blush: gel-crema pigmentado que aporta color mate y saludable a las mejillas, con aplicador en esponja.
  • Blur in a Bottle Loose Setting Powder: polvo suelto que matifica y difumina líneas, dejando la piel lisa y lista para cualquier look.
  • Pore No More Primer: prebase que minimiza poros y suaviza imperfecciones, creando un lienzo perfecto para el maquillaje diario.
  • Locked in Glossy Shine Styling Stick: cera en barra que controla cabellos rebeldes y aporta brillo, ideal para retoques rápidos y peinados impecables sobre la marcha.

Con este Advent Calendar Box cada día es un descubrimiento, los imperdibles del año se convierten en aliados de la rutina de maquillaje, además de experimentar con texturas, colores y acabados que inspiran a brillar con creatividad, juego y estilo propio. Para conocer más de la marca, mantente al pendiente de su Intsgram. 

Llévate un Advent Calendar Box

La marca dejó dos Advent Calendar Box, si quieres llevarte uno debes responder correctamente las siguientes preguntas:

  1. ¿Qué celebra esta edición especial del Advent Calendar Box?
  2. ¿Cuántos productos tiene eel Advent Calendar Box?
  3. ¿Cuál es el nombre del rubor en barra que se funde con la piel, creando un rubor natural y modulable?

Envía las respuestas correctas y tu nombre completo a [email protected] con el asunto Calendario, los dos primeros mails en llegar con las respuestas correctas se llevarán un kit. Es importante vivir en la ciudad de México o área metropolitana ya que de resultar ganador o ganadora tendrás que acudir a recoger tu premio, no tenemos envíos.

