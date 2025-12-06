FOTO ¬ "25 años después"; Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 2:52 am

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.

A 25 años del inicio del Gobierno de Vicente Fox, el primer gabinete presidencial del PAN se reunió. Jorge Castañeda compartió en redes sociales una foto del encuentro.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, se reunió el viernes con algunos exfuncionarios de su gabinete 25 años después del arranque de su administración panista, entre ellos, Jorge Castañeada, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien compartió una foto de dicho encuentro en sus redes sociales.

En la imagen publicada en la cuenta de X de Castañeda, Vicente Fox apareció acompañado de su esposa, Martha Sahagún, así como de su exvocero presidencial, Rubén Aguilar, y de Rodolfo Elizondo, quien se desempeñó en varios puestos dentro del gabinete del primer Gobierno emanado del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos, el de Secretario de Turismo.

"25 años después", escribió simple y llanamente Jorge Castañeda al compartir la foto.

Fox, quien venía de desempeñarse como gerente de la multinacional Coca-Cola en México y como dueño de una fábrica de calzado, contrató a cinco head-hunters o "cazadores de talento" para seleccionar a los servidores públicos de su Gabinete presidencial.

El Gobierno que encabezó el PAN significó la primera derrota oficial del PRI en las elecciones federales del año 2000. En ese contexto, los funcionarios que acompañaron a Vicente Fox formaron parte de un denominado "Gabinetazo" conformado de la siguiente manera:

  • Santiago Creel, Secretario de Gobernación.
  • Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores.
  • Gerardo Clemente Ricardo Vega García, Secretario de la Defensa Nacional.
  • Marco Antonio Peyrot González, Secretario de Marina.
  • Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública.
  • Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
  • Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social.
  • Víctor Lichtinger Waisman, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
  • Ernesto Martens, Secretario de Energía.
  • Luis Ernesto Derbez, Secretario de Economía.
  • Javier Usabiaga Arroyo, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Cultural, Pesca y Alimentación.
  • Pedro Cerisola y Weber, Secretario de Comunicaciones y Transportes.
  • Francisco Barrio Terrazas, Secretario de la Función Pública.
  • Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública.
  • Julio Frenk Mora, Secretario de Salud.
  • Carlos Abascal, Secretario del Trabajo y Previsión Social.
  • María Teresa Herrera Tello, Secretaria de la Reforma Agraria.
  • Leticia Navarro Ochoa, Secretaria de Turismo.
  • Juan de Dios Castro, Consejero jurídico del Ejecutivo Federal.
  • Rafael Macedo de la Concha, Procurador general de la República.

Otros nombres funcionarios de Fox fueron Felipe Calderón, quien sustituyó a Ernesto Martens como Secretario de Economía entre septiembre del 2003 y mayo de 2004, mientras que Jorge Castañeda, quien compartió la foto de la reunión, fue sustituido en la Secretaría de Relaciones Exteriores por Luis Ernesto Derbez (tío del actor Eugenio Derbez). Por su parte, Xóchitl Gálvez encabezó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En el gabinete ampliado se encontraban Alfredo Elías Ayub, quien falleció recientemente, Ernesto Ruffo Appel, Nelson Vargas, Xóchitl Álvarez, Sari Bermúdez, Gilberto Rincón Gallardo, Santiago Levy, y varios más.

