Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Los perros robot con rostros de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk, están programados para tomar fotos de su entorno y después "defecarlas".

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La feria Art Basel Miami Beach expuso el viernes una peculiar jauría de perros robot con los rostros de los magnates Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk, los cuales formaron parte de la instalación "Regular Animals", del artista Beeple.

CNN reportó que los animatrónicos con máscaras hiperrealistas de figuras del poder tecnológico funcionan como una advertencia de que "no estamos preparados para el futuro", y están programadas para fotos del entorno de los asistentes, procesarlas y luego expulsarlas desde la parte trasera como impresiones físicas, mientras en una pantalla de su lomo aparece la leyenda de "poop mode".

Los robots están diseñados para producir imágenes ligadas al personaje de su rostro. Por ejemplo, el perro de Mark Zuckerberg produce composiciones que aluden al Metaverso, mientras que otros animatrónicos con las caras de Andy Warhol y Picasso reinterpretan el mundo con estéticas pop art o cubistas.

Here at the Art Basel Awards, @beeple arrives with a couple friends. pic.twitter.com/ka13pLw3jz — Art Basel (@ArtBasel) December 4, 2025

El artesano de máscaras Landon Meier fue el encargado de diseñar los rostros de los perros que fueron captados en video por la prensa deambulando por una suerte de corral donde caminan, parpadean, toman fotos del público y defecan impresiones o NFTs, de acuerdo con las características de cada robot.

Los NFTs que producen los perros con una vida útil conceptual de tres años no son simples fotografías, sino que se trata de certificados en blockchain que garantizan autenticidad y propiedad.

Art Basel Miami Beach es una derivación de Art Basel Suiza y es considerada como la feria de arte más importante de Estados Unidos. A su vez, este proyecto ha impulsado unas dos docenas de ferias de arte satélite con diferentes enfoques curatoriales para formar la Semana del Arte de Miami.

El costo aproximado de un stand este evento oscila entre 60 mil y 80 mil dólares, con costos adicionales para un stand en una esquina u otra ubicación privilegiada en la sala de exposiciones, mientras que las secciones para galerías más pequeñas cuentan con precios que van de los 11 mil a los 26 mil dólares.

Los perros robot del artista Beeple se suman a una larga tradición de obras que apelan a la sátira y el humor para cuestionar la cultura visual contemporánea.