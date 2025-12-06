Kiev y Washington tendrán tercera ronda de conversaciones por acuerdo de paz de Trump

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 5:30 am

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunirá de nuevo con los negociadores de Ucrania.

Putin afirma que "si Europa quiere entrar en guerra, estamos preparados ahora mismo"

El portavoz del Kremlin niega que Putin rechazara propuesta de paz de EU para Ucrania

Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de paz, reportan medios de EU

En la última reunión entre Kiev y Washington se "debatieron las capacidades de disuasión para mantener una paz duradera", según informó el Departamento de Estado.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El enviado especial de Washington, Steve Witkoff, anunció el viernes que los negociadores de Kiev (Ucrania) y los emisarios del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrán una tercera ronda de conversaciones en Miami, las cuales se llevarán a cabo hoy.

"Ambas partes coincidimos en que cualquier avance real hacia un acuerdo depende de que Rusia muestre un compromiso serio con una paz duradera, incluyendo pasos para una desescalada y el cese de las matanzas" declararon ambas partes en un mensaje de X publicado por Steve Witkoff.

En el comunicado, el Departamento de Estado precisó que los participantes definieron "el marco de los acuerdos de seguridad y debatieron las capacidades de disuasión necesarias para mantener una paz duradera". No obstante, las delegaciones se reunirán de nuevo para "seguir avanzando en las conversaciones" sobre el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Además de Witkoff, también han participado en las conversaciones durante dos días el asesor presidencial estadounidense Jared Kushner, el Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, y el Jefe del Estado Mayor, Andréi Gnátov.

"Las partes también revisaron por separado la agenda de prosperidad futura, cuyo objetivo es apoyar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, las iniciativas económicas conjuntas entre Estados Unidos y Ucrania y los proyectos de recuperación a largo plazo", añade el documento.

Apenas el martes, Witkoff y Kushner se reunieron en el Kremlin con el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, en un encuentro que duró cinco horas. La propuesta de paz, de la cual es artífice el enviado especial de la Casa Blanca, consta de 28 puntos y fue parcialmente modificada el pasado 23 de noviembre, durante las consultas llevadas a cabo en la ciudad suiza de Ginebra que prosiguieron en Florida el último domingo.

La propuesta de Moscú contempla que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporozhie y Jersón que fueron incorporadas a Rusia tras las consultas populares de 2022.

Moscú también propone que estos territorios, así como Crimea y Sebastopol, sean considerados como sujetos de la Federación de Rusia. Además, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

Opinión

Susan Crowley

Original, la herencia inapreciable

"En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Compleja bienvenida a la nueva Fiscal

“El sino del escorpión observa a la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, desplazar necesariamente su...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El fast track de Ernestina Godoy

"El antecedente como Fiscal de la Ciudad de México y asesora jurídica de la Presidencia de la...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
