Kiev y Washington tendrán tercera ronda de conversaciones por acuerdo de paz de Trump

En la última reunión entre Kiev y Washington se "debatieron las capacidades de disuasión para mantener una paz duradera", según informó el Departamento de Estado.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El enviado especial de Washington, Steve Witkoff, anunció el viernes que los negociadores de Kiev (Ucrania) y los emisarios del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrán una tercera ronda de conversaciones en Miami, las cuales se llevarán a cabo hoy.

"Ambas partes coincidimos en que cualquier avance real hacia un acuerdo depende de que Rusia muestre un compromiso serio con una paz duradera, incluyendo pasos para una desescalada y el cese de las matanzas" declararon ambas partes en un mensaje de X publicado por Steve Witkoff.

En el comunicado, el Departamento de Estado precisó que los participantes definieron "el marco de los acuerdos de seguridad y debatieron las capacidades de disuasión necesarias para mantener una paz duradera". No obstante, las delegaciones se reunirán de nuevo para "seguir avanzando en las conversaciones" sobre el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Además de Witkoff, también han participado en las conversaciones durante dos días el asesor presidencial estadounidense Jared Kushner, el Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, y el Jefe del Estado Mayor, Andréi Gnátov.

"Las partes también revisaron por separado la agenda de prosperidad futura, cuyo objetivo es apoyar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, las iniciativas económicas conjuntas entre Estados Unidos y Ucrania y los proyectos de recuperación a largo plazo", añade el documento.

Apenas el martes, Witkoff y Kushner se reunieron en el Kremlin con el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, en un encuentro que duró cinco horas. La propuesta de paz, de la cual es artífice el enviado especial de la Casa Blanca, consta de 28 puntos y fue parcialmente modificada el pasado 23 de noviembre, durante las consultas llevadas a cabo en la ciudad suiza de Ginebra que prosiguieron en Florida el último domingo.

La propuesta de Moscú contempla que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporozhie y Jersón que fueron incorporadas a Rusia tras las consultas populares de 2022.

Moscú también propone que estos territorios, así como Crimea y Sebastopol, sean considerados como sujetos de la Federación de Rusia. Además, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania.