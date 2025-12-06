Asamblea General de la ONU aprueba extender por tres años más el mandato de la UNRWA

Sólo tres países de la Asamblea General de la ONU votaron en contra de la extensión del mandato de la UNRWA, entre ellos, Estados Unidos e Israel.

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS).- La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes por abrumadora mayoría extender tres años más el mandato de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), a pesar de los intentos de criminalización de su labor en el marco de la ofensiva lanzada hace más de dos años por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, donde más de 70 mil 100 palestinos han fallecido.

La votación —que establece la extensión del mandato hasta el 30 de junio de 2029— ha salido adelante con 151 votos a favor, mientras que diez países han votado en contra, entre ellos Estados Unidos e Israel. Además, otros 14 países se han abstenido.

Según la resolución "Ayuda a los refugiados palestinos", la Asamblea ha aplaudido a la UNRWA por la entrega de ayuda vital a los refugiados palestinos y su rol como un factor de estabilización en la región de Oriente Próximo.

Durante la sesión, el pleno ha dado 'luz verde' a varias resoluciones más, que muestran su "completo apoyo al mandato de la agencia y condena" los ataques contra su personal, que se han saldado con más de 300 trabajadores muertos y heridos, mientras que alertan de los intentos de "menoscabar sus operaciones" y han pedido al gobierno israelí que respete sus "privilegios e inmunidades".

Asimismo, han reafirmado el derecho de la población palestina a sus bienes y a sus ingresos, han deplorado las prácticas israelíes que violan los Derechos Humanos de los palestinos en los territorios ocupados, en particular los asentamientos israelíes tanto en Palestina como en Siria, y han instado a tomar medidas contra los colonos "extremistas" y quienes les apoyan.

Lazzarini: Ahora es necesario traducirlo a un compromiso genuino

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha "saludado la votación abrumadora de la Asamblea General de la ONU para renovar el mandato" de la agencia y ha subrayado que "refleja la amplia solidaridad de las personas de todo el mundo con los refugiados palestinos".

"También es un reconocimiento de la responsabilidad de la comunidad internacional de apoyar las necesidades humanitarias y de desarrollo humano de los refugiados palestinos en espera de una solución justa y duradera a su difícil situación que dura décadas", ha manifestado.

No obstante, el jefe de la UNRWA ha sostenido a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que "ahora es necesario que la votación se traduzca en un compromiso genuino y en recursos equivalentes para garantizar que se cumpla el mandato".