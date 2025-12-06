CSP advierte que la 4T perdurará sólo si gobierna con ética, sin lujos ni privilegios

La Presidenta aseveró que la Cuarta Transformación sólo perdurará si se gobierna con honestidad y de la mano del pueblo.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) hizo este sábado un llamado fuerte y poderoso a los miembros de su movimiento a gobernar en la justa medianía y con una nueva ética desde el poder si se quiere que la Cuarta Transformación (4T) perdure.

"Estamos juntos porque no robamos, no mentimos y nunca traicionamos al pueblo, pero permítame hacer una reflexión, donde la base es la austeridad republicana", dijo en su mensaje de celebración por los primeros siete años de la 4T en la Presidencia de la República.

Por ello, exigió con énfasis, no puede haber justificación moral para que, los que servimos al pueblo, vivamos rodeados de lujos y privilegios.

"La Cuarta Transformación nació como un una ruptura con el viejo régimen, no sólo con sus prácticas, sino también con la forma en que gobernaban. Se trata de construir o seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino al servicio del pueblo", expuso ante un Zócalo repleto de simpatizantes.