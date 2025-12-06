Miles aguardan a la Presidenta Sheinbaum en un Centro Histórico de la CdMx ya colmado

Tras un exitoso encuentro con Donald Trump, Sheinbaum llega al Zócalo para celebrar siete años del inicio de la Cuarta Transformación con una movilización que la gente ha bautizado como "La marcha del Tigre".

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Cuarta Transformación (4T) regresa este sábado al Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) para conmemorar siete años del "cambio de régimen político", iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y también para demostrar el respaldo popular con el que cuenta la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de la marcha de la oposición el pasado 15 de noviembre. Los internautas han bautizado a esta movilización como “La marcha del Tigre” y a dos horas de comenzar el discurso, la plancha luce repleta.

El acto conmemorativo iniciará con una marcha que del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución de la CdMx, donde la mandataria -quien llegó al poder con una histórica votación de más de 35 millones de votos y mantiene una aprobación del 74 por ciento- emitirá un mensaje a la Nación. Sheinbaum llega a su cita con los simpatizante tras un exitoso primer cara a cara con el Presidente Donald Trump, a quien le recordó que México tiene un pueblo extraordinario y trabajador.