Por más guerras sucias no vencerán al pueblo y a su Presidenta, dice CSP a oposición

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 8:45 am

Sheinbaum aseguró que regresar al México en el que la justicia era para unos cuantos ya no es una opción.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este sábado desde el Zócalo capitalino que por más consultores que contrate y por más campañas sucias que despliegue la oposición no vencerá al pueblo de México.

"Por eso hay que decirlo con claridad: en estos días se ha demostrado que por más campañas sucias, por más compra de bots y robots, por más alianzas de grupos de interés en México y el extranjero, por más consultores que contraten para difundir mentiras, por más comentócratas que inventen historias de ficción, no vencerán al pueblo de México y a su Presidenta", aseveró desde la plaza pública donde se congregaron 600 mil personas.

Sheinbaum también destacó que su gobierno llegó para profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública del país que comenzó en 2018 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de 36 años de liberalismo que dejaron como herencia pobreza, desigualdad, entrega de recursos naturales a extranjeros, violencia y corrupción.

"Nos reunimos para celebrar 7 años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México con Andrés Manuel López Obrador al frente. Desde ese momento quedó muy claro que así como en 1875 se separó la iglesia del Estado, en 2019 la separación principal, debía ser la del poder económico con el poder político y así ha sido y así debe seguir siendo por le bien de la República.", agregó.

Además, saludó a las y los jóvenes que decidieron marchas y congregarse en el Zócalo; y reiteró que los jóvenes están con la tranformación.

"Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos: las y los jovenes estan en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México", dijo.

