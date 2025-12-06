El peso logra su mejor cierre desde julio de 2024: cierra en 18.18 unidades por dólar

El peso mexicano se coloca así como la sexta divisa con mejor desempeño en el mundo, indicó Bloomberg.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El peso mexicano se ubicó 18.18 unidades por dólar ayer, su mejor nivel de 17 meses y su mejor cierre desde el 23 de julio de 2024 cuando cotizó a 18.09 unidades por dólar, de acuerdo con las cifras del Banco de México (Banxico). La moneda Nacional tuvo una apreciación de 0.31 por ciento.

En el balance semanal, el peso tuvo una apreciación acumulada de 0.62 por ciento u 11.29 centavos, mientras que a nivel anual, la divisa acumula una apreciación de 12.7 por ciento.

De acuerdo con los registros de la agencia Bloomberg, el peso se coloca así como la sexta divisa con mejor desempeño, sólo por detrás de las pertenecientes a Rusia, Hungría, Suecia, República Checa y Colombia.

El índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registró un avance de 0.01 por ciento, en los 99.00 enteros. Por otro lado, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) bajó 0.14 por ciento con mil 212.45 puntos.

Cabe destacar que se prevé que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortaría tasas de 0.25 puntos porcentuales la próxima semana por el enfriamiento laboral en en el país tras la pérdida de 32 mil empleos en noviembre.