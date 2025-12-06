VIDEO ¬ Albergue para perros sufre robo: los ladrones se llevan hasta las croquetas

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 1:18 pm

Santana contó que al llegar por la mañana de este viernes encontraron el portón abierto del refugio y se percataron del saqueo. Las imágenes muestran que los criminales apenas dejaron una bolsa de croquetas semivacía.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El albergue “Hogar Temporal Palenque, Adopta a un Amigo (Hotepa)”, en Acapulco, Guerrero, denunció que fue víctima de un robo la madrugada del viernes, cuando hombres irrumpieron en el inmueble y se llevaron utensilios de cocina, objetos de limpieza, herramientas, croquetas y hasta un refrigerador, dejando sin alimento a por lo menos 60 perros que habitan en el refugio.

En un par de videos, las responsables del albergue explicaron que los delincuentes rompieron las puertas y las ventanas para entrar en el lugar. "Se llevaron absolutamente todo lo que pudieron", dijo con impotencia Wendy Santana, activista y presidenta de Hotepa.

Santana contó que al llegar por la mañana de este viernes encontraron el portón abierto del refugio y se percataron del saqueo. Las imágenes muestran que los criminales apenas dejaron una bolsa de croquetas semivacía.

Asimismo, denunció que durante el robo, los sujetos agredieron a un perro llamado Pirata con una pistola de balines.

El perrito fue trasladado al Centro de Bienestar Animal, donde fue reportado fuera de peligro.

La noticia del robo desató indignación en redes sociales y en la comunidad, donde varias personas se unieron para juntar alimento e insumos para los perritos.

Santana indicó que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero para iniciar la investigación y dar con los responsables del saqueo, y agradeció la solidaridad de vecinos, amigos y ciudadanos que han hecho donativos para que el albergue pueda seguir operando.

