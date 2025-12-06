FOTOS y VIDEOS ¬ Claudia reúne a 600 mil simpatizantes y CdMx reporta "saldo blanco"

Desde las primeras horas del día, miles de personas se volcaron a las calles de la Ciudad de México para celebrar la Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, logró convocar 600 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación (4T) y comprometerse una vez más, frente a sus más fieles bases, a consolidar el proyecto de Nación que en 2018 inició Andrés Manuel López Obrador. La concentración concluyó con saldo blanco y dejó algunas de las siguientes postales.

"Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo humanista como un camino viable de desarrollo económico, un modelo viable en el orden político y un modelo viable para todos los sectores sociales. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo, no estamos solos. Sepan que nunca voy a traicionar y que cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo libre, independiente y soberano", reiteró la mandataria.

El zócalo ya está completamente lleno para celebrar 7 años de la 4T. Los acceso a la plancha están abarrotados también. Y la gente sigue y sigue llegando. Mucha alegría, muchas sonrisas y muchas ganas de celebrar y mostrar que la ultraderecha en México jamás pasará. pic.twitter.com/zjb0bMNrR7 — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) December 6, 2025

La Presidenta Claudia Sheinabum Pardo llegó a Palacio Nacional como la más votada en la historia del país(36 millones de mexicanos la respaldaron) y con el mejor nivel de aprobación de un mandatario mexicano en su primer año de gestión en los últimos 25 años.

Sin embargo, su Gobierno ha enfrentado importantes retos en materia de seguridad, como el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, y que fue capitalizado por la oposición.

El viernes, la consultora Enkoll dio a conocer que Sheinbaum mantiene así su nivel de popularidad, con apenas dos puntos menos de los que registró en diciembre de 2024, cuando tras tres meses de Gobierno sostenía el 76 por ciento de aprobación.

Entre los mayores logros que destacaron las personas sobre la gestión de Sheinbaum está la entrega de apoyos sociales a mujeres y adultos mayores, que representó el 38 por ciento de la menciones. Sin embargo, la persistencia de la inseguridad y la delincuencia figuran entre lo que el 21 por ciento de la población encuestada calificó como su "mayor error".

El acto también se enmarcada en medio de la reaparición pública del Presidente López Obrador, quien hace una semana lanzó su nuevo libro Grandeza, en un video en el que pidió a sus seguidores que apoyen "mucho mucho mucho mucho" a la Presidenta, recordándoles que "todavía es temporada de zopilotes y hay halcones".

Además, la calificó como "la mejor Presidenta del mundo" y la ha destacado por ser "fiel al pueblo" y a los principios de la transformación.

Algunos contingentes se congregaron en el Ángel de la Independencia, desde donde partieron para marchar sobre Avenida Paseo de la Reforma ante una confusión de la convocatoria. Esto sucedía a la par de que el Zócalo de la Ciudad de México se llenaba.

A lo largo de la movilización, comerciantes aprovecharon para vender productos alusivos a la Cuarta Transformacion (4T) como peluches, llaveros, calendarios y fotografías con las figuras del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum.

El Zócalo de la Ciudad de México el escenario histórico de las luchas sociales y de la izquierda en la historia moderna del país; si bien, en el marco de las movilizaciones de la llamada “Marea Rosa” logró ser llenado por la derecha, el Presidente López Obrador demostró ahí su músculo político como lo hizo ya la Presidenta Sheinbaum Pardo.

"Nos encontramos una vez más donde tantas veces nos hemos concentrado para defender la democracia, la libertades, el petróleo, nuestros recursos naturales, la soberanía y el bienestar en la Nación. Saludo con alegría decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza. Que nadie se equivoque, que se oiga bien fuerte y lejos, las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México", exclamó la Presidenta este sábado.

La titular del Ejecutivo lanzó mensajes hacia el exterior, reafirmando la soberanía de México y que puede haber cooperación con Estados Unidos para alcanzar mayor seguridad, pero también se refirió a la oposición dentro del país y a la campaña sucia que su Gobierno ha experimentado desde hace algunos meses. "No vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta", subrayó.